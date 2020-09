Concurso Prefeitura Municipal de Iranduba AM 2020 abre mais de 200 vagas

No Estado do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Iranduba divulgou a abertura de 211 vagas de nível fundamental e superior na autarquia municipal.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham no mínimo o ensino fundamental incompleto, superior com formação em licenciatura nas áreas exigidas, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, tenham idade mínima de 18 anos, tenham saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar de Serviços Gerais: Rio Negro (1); Estrada e Ramais (9); Rio Solimões (2)

Professor de Educação Infantil e de 1º ao 5º ano: Rio Solimões (00) e (19); Sede (25) e (9); Estrada e Ramais (23) e (34); Rio Negro (00) e (15); e Cacau Pirera (7) e (5);

Professor de Ensino Fundamental II (6º ano 9º ano): Cacau Pirera – Geografia (1), História (1), Educação Física (3); Língua Inglesa (2); Língua Portuguesa (2), Matemática (2) e Ciências (2); Estrada e Ramais – Geografia (3), História (3), Educação Física (4), Língua Inglesa (4), Língua Portuguesa (10), Matemática (13), Ciências (2); Rio Solimões – Língua Portuguesa (2), Educação Física (00), Língua Inglesa (2), Matemática (2), Ciências (2), Geografia (1); e História (1).

Vale ressaltar que algumas destas chances são para pessoas que se enquadram nos requisitos especificados no edital.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 9 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Merkabah. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 e R$ 80,00, com com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 2 a 9 de setembro de 2020, conforme edital.

PROVAS

A seleção consistirá com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, legislação e didática geral, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 08 de novembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Iranduba AM

: Prefeitura Municipal de Iranduba AM Banca organizadora : Instituto Merkabah

: Instituto Merkabah Escolaridade : fundamental e superior

: fundamental e superior Número de vagas : 211

: 211 Remuneração : R$ 1.119,16 a R$ 1.449,63

: R$ 1.119,16 a R$ 1.449,63 Inscrições : até 9 de outubro de 2020

: até 9 de outubro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 e R$ 80,00

: R$ 40,00 e R$ 80,00 Provas : 8 de novembro de 2020

: 8 de novembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

