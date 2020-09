Concurso Prefeitura Municipal de Jaciara MT 2020 tem EDITAL retificado

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Jaciara retifica edital de concurso público para preenchimento de 78 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação I), houve alteração nos requisitos para o cargo de Professor e a carga horária a ser desempenhada pelo contratado para a função de técnico em radiologia. Além disso, foram inclusos os seguintes cargos: Professor de Língua Portuguesa/Inglês (1); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); e Professor de Matemática (1).

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de desenvolvimento infantil (4); Bioquímico; Coveiro (1); Enfermeiro (3); Agente de fiscalização tributária (3); Assistente Hospitalar (1); Almoxarife (1); Professor (34); Psicólogo (1); Técnico administrativo educacional; Técnico agrícola; Técnico de laboratório (2); Técnico em enfermagem (2); Técnico em radiologia (1) e Técnico em higiene dentária (1); Assistente Social (1); Atendente de consultório dentário (2); Engenheiro civil (1); Farmacêutico (1); Fiscal de transito (1); Oficial administrativo (5); Operador de veículos e máquinas (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (4); e Odontólogo (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.125,80 a R$ 5.610,23, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 07 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Método e Soluções. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas com questões de língua portuguesa, matemática e lógica, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de novembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

