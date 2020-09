Concurso Prefeitura Municipal de Jandira SP 2020 tem EDITAL retificado

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Jandira retifica edital de concurso público para preenchimento de 124 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação (retificação III), houve atualização do cronograma, bem como atualizações nos requisitos para o cargo de assistente de práticas administrativas e do conteúdo programáticas.

As oportunidades são para os cargos de Motorista de Ônibus Escolar (2);Mecânico de Automóveis (1); Auxiliar de Limpeza (5); Ajudante Geral (6); Coveiro (1); Pintor (1); Pedreiro (1); Atendente de Unidade Básica de Saúde (4); Auxiliar de Farmácia (2); Técnico em Radiologia (4); Encarregado de Faturamento Hospitalar (1); Operador de Máquina Pesada (1); Eletricista Predial (1); Motorista de Ambulância (5) Encanador (1); Jardineiro (1); Técnico em Imobilização Ortopédica (2); Técnico em Enfermagem Estratégia da Saúde e Família ; Recepcionista Plantonista (Hospitalar) (1); Motorista Categoria D (3); Atendente de desenvolvimento Educacional (5); Agente Controlador de Zoonoses (2); Assistente Contábil (1); Porteiro (6); Auxiliar de Cozinha (1); Assistente Jurídico (1); Auxiliar de Contabilidade (1); Terapeuta Ocupacional (1); Analista Licitações Especiais (1); Engenheiro (1); Assistente de Praticas Esportivas (2); Analista Técnico Jurídico (1); Fonoaudiólogo (1); Professor de dança (Ballet) (1); Professor Coordenador de História (1); Professor Coordenador de Matemática (1); Psicólogo Escolar (2); e Fisioterapeuta (3).

Ao cargo de Médico, as especialidades são para as áreas de Psiquiatra Infantil (1); Psiquiatra (1); Oftalmologista (2); Reumatologista (2); Endocrinologista (1); Clínico Geral (Plantonista) de Urgência e Emergência (14); Clínico Geral (1); Estratégia da Saúde da Família (5); Neurologista (1); Pneumologista Infantil (1); Pneumologista (1); Cardiologista (1); Pediatra (1); Pediatra (Plantonista) de Urgência e Emergência (7); Ortopedista (Plantonista) de Urgência e Emergência (4); Ultrassonografista (1); Infectologista (1); Alergologista (1); Ortopedista (1); Ginecologista (1); e Neurologista Infantil (1).

As remunerações oferecidas variam entre R$1.045 a R$3.461,95, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 08 de julho até o dia 08 de agosto de 2020, no site oficial Instituto Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 15,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 31 de maio de 2020.

As avaliações serão aplicadas no dia 11 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

