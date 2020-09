Concurso Prefeitura Municipal de Mozarlândia GO 2020 tem EDITAL suspenso

Em Goiás, a Prefeitura Municipal de Mozarlândia retifica edital de inscrições de concurso público que visa o preenchimento de 103 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação (suspensão), a medida é provisória e foi tomada para fins de retificação do edital e alteração de leis municipais. Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos:

FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Eletricista (1); Executor de Serviços Gerais (6); Operador de Máquinas (5); Agente de vigilância (5); e Gari (14);

Eletricista (1) e Motorista de garagem (4); MÉDIO: Agente de Combate às Endemias (4); Agente de Fiscalização (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Técnico de Radiologia (1); Fiscal Ambiental; Auxiliar de Saúde Bucal (1); Bibliotecário (1); Executor Administrativo (6); e Técnico de Enfermagem (1);

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 13.350,00, por carga horária de 24 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas deveriam se inscrever entre o período de 03 de agosto (a partir das 10h) até às 23h59min do dia 28 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITAME. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, conhecimentos específicos e legislação. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de outubro de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso