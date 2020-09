Concurso Prefeitura Municipal de Pouso Alto MG 2020 tem novo cronograma

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Pouso Alto retifica edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na administração municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 20 de setembro de 2020, foi adiada para o próximo dia 6 de dezembro de 2020.

As vagas destinadas são para os cargos de Treinador Desportivo (1 vaga); Lavador de Veículos e Borracheiro (1 vaga); Calceteiro (1 vaga); Procurador Jurídico (1 vaga) e Assistente Social (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.430,86 a R$ 3.037,21, por carga horária de 20 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 16h do dia 26 de agosto de 2020, no site da Conscam ou da Prefeitura. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 e R$ 60,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 6 de dezembro de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

Você Pode Gostar Também:

LAVADOR DE VEÍCULOS E BORRACHEIRO: Lavar e lubrificar os veículos e máquinas da prefeitura – Auxiliar o oficial de serviços mecânicos em suas tarefas e mantê-lo informado do estado de conservação dos veículos, quando da efetivação dos seus serviços – Executar tarefas relacionadas com reparos nos diversos tipos de pneus e câmaras de ar dos veículos e máquinas, além das desmontagens e montagens das rodas; – Prestar apoio aos motoristas quando da manutenção dos veículos, informando avarias detectadas quando da lavagem e lubrificação, especialmente na parte inferior dos veículos; – Manter o local de trabalho sempre limpo e em ordem; – Observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho; – Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.

CALCETEIRO: Coordenar, supervisionar e executar serviços de pavimentação e calçamento das vias públicas; – Executar serviços de preparação da base para pavimentação das vias públicas; – Executar os serviços de pavimentação e calçamento das vias públicas em conformidade com os padrões técnicos de projetos de pavimentação e calçamento; – Preparar e cuidar das ferramentas necessárias para a realização dos serviços de pavimentação e calçamento.

ASSISTENTE SOCIAL: Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições; – Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas; – Ensinar a otimização do uso de recursos; – Assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; – Organizar cursos, palestras, reuniões. – Planejar políticas sociais: – Elaborar planos, programas e projetos específicos; – Delimitar eventuais problemas; – Definir público-alvo, objetivos, metas e metodologia; – Formular propostas; – Estabelecer prioridades e critérios de atendimento; – Programar atividades; – Pesquisar a realidade social: entre outras funções.

PROCURADOR JURÍDICO: Representar o Município ativa e passivamente, perante os órgãos do Poder Judiciário, Tribunais de Contas do Estado e da União, bem como em qualquer órgão público ou instituição particular; – promover e acompanhar os processos judiciais e elaborar as petições pertinentes, inclusive petições iniciais, defesas e recursos; – requisitar, sempre que necessários, auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercício de suas atribuições; – outras atribuições previstas na Lei Complementar Municipal nº 135, de 28 de agosto de 2018.

TREINADOR DESPORTIVO: Promover atividades físicas e desportivas, através de planejamento, organização, coordenação, supervisão, execução e direção de ventos e programas, identificando as necessidades e os interesses através de observações, entrevistas, consultas, coleta de dados, de assessoria e consultoria, emitindo parecer e fazendo o controle e o registro de dados; – Aplica- métodos e técnicas específicas, de consulta, prescrição e orientação de sessões de movimentos corporais, ginásticas, lutas, danças, jogos, desportos e exercícios físicos para o conhecimento de conceitos e valores culturais e científicos, utilizando-se de palestras, dinâmicas de grupo, elaboração de informes e boletins. – observar e cumprir o rol de atribuições constante da Lei Complementar Municipal nº 114, de 25 de junho de 2014.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Pouso Alto MG

: Prefeitura Municipal de Pouso Alto MG Banca organizadora : Conscam

: Conscam Escolaridade : fundamental e superior

: fundamental e superior Número de vagas : 05

: 05 Remuneração : R$ 1.430,86 a R$ 3.037,21

: R$ 1.430,86 a R$ 3.037,21 Inscrições : 27 de julho a 28 de agosto de 2020

: 27 de julho a 28 de agosto de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 40,00 e R$ 60,00

: R$ 40,00 e R$ 60,00 Provas : 6 de dezembro de 2020

: 6 de dezembro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

100% de Acordo com Último Edital