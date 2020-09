Concurso Prefeitura Municipal de Tupãssi PR 2020 tem cronograma alterado

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Tupãssi retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 10 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas estão previstas para o próximo dia 4 de outubro de 2020. Já a prova prática será no dia 22 de novembro desse ano.

As oportunidades são para os cargos Cuidador (5 vagas); Técnico em Enfermagem (1 vaga); Engenheiro Civil; Médico Plantonista e Médico PSF (1 vaga); Motorista II (1 vaga), Agente Administrativo; Auxiliar de Dentista (2 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.Os salários oferecidos variam entre R$ 1.226,15 a R$ 12.036,47, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 2 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Unifil. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática para os cargos de Motorista II e redação para o cargo de Agente Administrativo.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

MOTORISTA II

Descrição Analítica: Condutor de veículos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 08 passageiros. Condutor de Ambulância, Micro-ônibus, ônibus e carreta.Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque semi reboque, trailer, ou articulada e tenha 6.000 Kg ou mais de peso bruto total. Transportar pessoas, materiais e documentos. Verificar, diariamente, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; Comunicar a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo, entre outras funções.

AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas Administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material. Descrição Analítica: Controlar, manusear e atualizar os arquivos administrativos; Efetivar registros em documentos conforme legislação em vigor; Efetuar contatos com pessoas de outros Departamentos e fora da Instituição para referendar e operacionalizar programas e agendas, prestar informações sobre conteúdo da legislação e suas implicações; veículo, de sua utilização; Comunicar a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo, entre outras funções.

AUXILIAR DE DENTISTA

Descrição Sintética: Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção a saúde. Descrição Analítica: Executar a recepção e o atendimento dos pacientes destinados ao atendimento clínico; Sempre sob a supervisão do Cirurgião Dentista, orientar os pacientes sobre higiene bucal; Fazer a demonstração de técnicas de escovação; Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; entre outras funções.

CUIDADOR

Descrição Sintética: Auxiliar nos cuidados com alunos ou usuários do sistema público municipal da educação, serviços sociais ou acolhimentos institucionais de Tupãssi, quanto a alimentação, higiene, cuidados básicos, organização e limpeza de ambientes e proteção. Descrição Analítica: Executar atividades de organização da rotina doméstica e escolar e do espaço residencial e escolar; Atuar junto a repartições públicas de abrigamento institucional de crianças e adolescentes, inclusive pernoitando ou permanecendo em escala de plantão ou junto a Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil; Executar ações junto a projetos, programas ou repartições públicas voltadas a população em geral; entre outras funções.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Descrição Sintética: Orientar e acompanhar trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar do planejamento de assistência da enfermagem; Descrição Analítica: Executar e orientar as atividades de saúde, sob supervisão de enfermagem e participação junto a equipe de saúde em seu nível de competência, em atividades de promoção, protetor e recuperação da saúde. Executar e orientar as ações de enfermagem na unidade de saúde, como triagem dos pacientes na recepção, pré e pósconsulta, verificação de dados vitais e preenchimento de formulários próprios da unidade; Auxiliar na consulta médica e manter o ambiente de trabalho organizado; entre outras funções.

ENGENHEIRO CIVIL

Descrição Sintética: Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativos a rodovias, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões

técnicos exigidos.

MÉDICO PLANTONISTA

Descrição Sintética: Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clínicas nas unidades de saúde do Município, a domicilio e na via pública. Descrição Analítica: Dirigir a equipe de socorros; Prestar socorro nas salas de primeiros socorros, a domicílio e na via pública; Atender nos plantões, com prioridade a todas as pessoas que necessitarem de socorro ou de atendimento ambulatorial, independente de quaisquer outras formalidades que posteriormente, poderão ser realizadas; Providenciar o tratamento especializado, que se faça necessário para um bom atendimento; Praticar intervenções cirúrgicas de acordo com a sua especialidade; entre outras funções.

MÉDICO PSF

Descrição Sintética: Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde das pessoas. Adotar de biossegurança. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Descrição Analítica: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicilio; entre outras funções.

