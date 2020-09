Concurso Saema SP 2020: Saiu EDITAL para todos os níveis! Até R$ 5.145,61!

Em São Paulo, o Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras (Saema) abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 22 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.388,83 a R$ 5.145,61, por carga horária de 40 horas semanais.

As vagas destinadas são para os cargos Mecânico Industrial (1); Motorista (2); Operador de Bombas (1); Operador de ETA (1); Fiscal Leiturista (1); Operador de Retroescavadeira (1); Técnico de Manutenção de Computador (1); Técnico de Tratamento de Água (1); Técnico de Tratamento de Esgoto (1); Pedreiro (1); Servente Feminino (1); Tesoureiro (1); Topógrafo (1) e Vigia (1); Ajudante de Eletricista Industrial (1); Ajudante Geral (1); Contador (1); Eletricista Industrial (1); Engenheiro Civil (1); Almoxarife (1); e Auxiliar Administrativo (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 22 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS). O valor da inscrição está fixado em R$ 8,38.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos específicos; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 13 de dezembro de 2020.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso