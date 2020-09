Concurso Saeman de Manduri SP 2020: Provas suspensas devido a Covid-19

Em São Paulo, a Superintendência de Água e Esgoto de Manduri (Saeman) retifica edital de concurso público para o preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação II), a aplicação das provas objetivas foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia da Covid-19. Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As oportunidades são para os cargos de contador (1 vaga); zelador (1 vaga); e advogado (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 832,92 a R$ 1.649,10, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até 12 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da Integra Concursos e Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 60,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimento específico, legislação municipal e histórico do município.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

ADVOGADO: 1- Orientar as normas de atuação dos assuntos jurídicos, nas áreas judiciais e administrativas; 2- Representar a autarquia em qualquer juízo ou instâncias, nas causas em que aquele for parte interessada, em conjunto e/ou separadamente de assessoria especializada; 3- Subsidiar as decisões dos demais órgãos da autarquia municipal, mediante emissão de pareceres, estudos e informações; 4- Preparar e efetivar o ajuizamento das ações de execução fiscal e executar todas as tarefas correlatas; 5- Emitir pareceres jurídicos e informar sobre assuntos e matérias submetidas ao seu exame; 6- Manter compilação de leis, decretos, portarias e outros regulamentos relativos a assuntos de interesse da autarquia municipal junto aos órgãos da justiça; entre outros.

CONTADOR: 1- Coordenar, fiscalizar, orientar com informações técnicas os subordinados nas atividades da unidade; 2- Efetuar todo o processo de contabilidade da autarquia municipal, desde o empenho, controle das contas à pagar, pagamentos e contabilização; 3- Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos a execução orçamentária e financeira em consonância com as leis, regulamentos e normas vigentes para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira; 4- Analisar a necessidade de suplementação de verbas e créditos adicionais no caso de excesso de arrecadação, obtendo a aprovação do diretor superintendente e preparar os decretos e projetos de leis necessários; entre outros.

ZELADOR: 1- Inspecionar corredores, pátio, áreas e instalações do prédio; 2- Verificar as necessidades de limpeza, reparos, condições de funcionamento de elevadores, parte elétrica, hidráulica e de outros equipamentos; 3- Fazer manutenção e reparos simples nos equipamentos, desde que seja de pequena monta e tenha conhecimento básico; 4- Cuidar da higiene das dependências e instalações, supervisionando a limpeza; 5- Executar serviços de manutenção geral, como troca de lâmpadas, fusíveis; 6- Realizar pequenos reparos e requisitar profissionais habilitados para serviços técnicos; entre outros.

