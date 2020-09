Concurso SEFAZ CE: Edital com 100 vagas em 2021, confirma secretária

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso (Concurso SEFAZ CE) somente em 2021. A informação foi passada pela secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pocabahyba, em entrevista ao Direção Concursos, na última terça-feira, 22 de setembro.

Em junho, a secretária estimou a abertura do concurso ainda em 2020. No entanto, segundo ela, por conta da pandemia do novo coronavírus e devido aos trâmites para a escolha da banca organizadora, o edital deve sair em 2021. O concurso deve sair com um total de 100 vagas imediatas, mas sem formação de cadastro reserva.

“A minha pretensão, já alinhada com o Governo do Estado, é realizar concursos (Sefaz CE) com um menor número de vagas e uma maior regularidade […] Não pretendemos formar cadastro de reserva, as nomeações serão imediatas devido a urgência da necessidade de pessoal”, disse.

O Concurso SEFAZ CE

A expectativa é que todas as oportunidades do concurso sejam oferecidas para nível superior, no cargo de Auditor. A distribuição, no entanto, ainda será confirmada após estudos da comissão organizadora.

Veja os cargos previstos:

auditor fiscal (superior em qualquer área);

analista/auditor em tecnologia da informação (graduação na área);

analista/auditor contábil (graduação na área); e

analista/auditor jurídico (graduação na área).

Os salários iniciais variam de R$4.784,33 a R$12.906,50, para jornada de 40 horas.

A expectativa é que o concurso seja composto por provas objetivas e discursivas.

Você Pode Gostar Também:

“Os candidatos interessados em ingressar na Sefaz CE podem usar o último edital como base para os estudos. Teremos algumas alterações nas etapas, como o curso de formação que não será mais realizado. No entanto, as provas dissertativas seguem previstas. As disciplinas e conteúdo programático vamos definir próximo à contratação da empresa organizadora”, disse.

De acordo com o sindicato, o total de 100 vagas não supre a necessidade da Sefaz-CE, que já tem déficit de 200 servidores.

“100 vagas é pouco diante da quantidade de servidores que se aposentaram. Foram 11 anos sem concurso”, relatou o Sintaf-CE.

O cargo de Auditor, no que compete entre as suas atribuições, tem missão de efetuar levantamento e análise de dados econômico-fiscais e cadastrais na Sefaz e/ou no contribuinte; preparar relatórios e/ou processos e/ou informações específicos de sua área de atuação; participar de elaboração de planos operacionais de sua área de atuação e responder por sua execução; oferecer suporte operacional e/ou instrumental para a elaboração de procedimentos e/ou processos da sua área de atuação; realizar diligências fiscais; constituir crédito tributário com competência plena em procedimentos de fiscalização referentes a todos os tributos estaduais e regimes de recolhimento quanto às obrigações tributárias principais e acessórias; elaborar representação fiscal para fins penais nos crimes contra a ordem tributária.

Último Concurso de Auditor

O último concurso aconteceu em 2007, quando contou sob organização da Escola de Administração Fazendária (ESAF). Foram oferecidas 150 vagas, com oportunidades para os cargos de Auditor-fiscal da receita estadual (150 vagas), analista contábil- financeiro (40), analista jurídico (20) e analista de tecnologia da informação (60). Para participar, o candidato devia ter ao menos o nível superior, reconhecido pelo MEC.

Ao todo, foram 135 questões. O candidato, para ser considerado aprovado e classificado, teve que ter obtido, no minimo, 40% (quarenta por cento) do somatório dos pontos ponderados correspondentes ao conjunto de disciplinas que compõem cada uma das provas objetivas e ter obtido, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos ponderados correspondentes ao conjunto das provas objetivas 1, 2 e 3.