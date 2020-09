Concurso SEFAZ PR 2020: Expectativa de abertura de novo edital é grande

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEFAZ PR) em breve. Enquanto o edital não é publicado, o número de vagas no órgão só aumenta. Dessa forma, o novo edital pode trazer uma quantidade expressiva de vagas.

De acordo com informações do órgão ao site Folha Dirigida, mais de 100 cargos estão vagos no cargo de Agente Fazendário, de nível superior. Segundo informações da Ouvidoria, o cargo de agente conta com 377 cargos na classe C, 445 na classe B e 193 na classe A.

“Ocorre que os cargos de agente fazendário C e B foram declarados extintos ao vagar, conforme o disposto no art. 10 da Lei nº 20199/2020”, disse a pasta.

Sendo assim, somente a classe A pode ser considerada na conta. De acordo com informações da pasta, somente 75 cargos estão ocupados neste nível da carreira. Dessa forma, restam 118 cargos vagos na carreira.

Além do cargo de Agente Fazendário, a Secretaria conta com postos vagos na carreira de auditor fiscal, também de nível superior. Para este cargo, no entanto, há 720 cargos vagos.

Comissão formada

Em 2019, foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a comissão organizadora do próximo certame do órgão. A portaria que formou o grupo de trabalho foi revogada e retificada. Agora, a equipe tem mais um integrante para organização do certame.

Segundo a nova portaria, oito servidores ficarão responsáveis por realizar o estudo da nova seleção. O levantamento vai informar o quantitativo de vagas e cargos a serem oferecidos no concurso Sefaz-PR. Inicialmente, a equipe tinha 180 dias para concluir os estudos. Porém, agora, a comissão deveria concluir o trabalho em 30 dias, ou seja, até setembro do ano passado.

A comissão organizadora ainda deverá adotar providências necessárias para a contratação da banca organizadora.

A expectativa é que a nova seleção ofereça vagas para o carreira de Auditor-Fiscal. O Auditor-Fiscal conta com um salário inicial bruto de R$ 20.881,85. Além disso, os profissionais contam com salário – família, auxilio – doença, auxílio – moradia, prêmio de produtividade e outros.

Os profissionais da carreira deverão planejar e coordenar a execução das atividades de fiscalização; Efetuar a previsão da arrecadação dos tributos estaduais, analisar o seu desempenho, proceder ao controle e promover a cobrança administrativa dos débitos tributários; realizar diligências e plantões fiscais em estabelecimentos de contribuintes e em outros locais onde se efetuem operações ou prestações sujeitas aos tributos estaduais; entre outras tarefas.

Concurso em 2020

De acordo com o que foi informado pelo órgão, em janeiro de 2020, a seleção ainda estava em análise e só deveria ter esse quantitativo após estudos da Secretaria. No entanto, em resposta ao site Folha Dirigida em junho, a Sefaz diz que ainda não havia previsão de novo certame.

“Neste momento, não há previsão de concurso para provimento de vagas existentes no âmbito da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual”.

Apenas após análise do órgão é que serão confirmados os cargos e quantitativo de vagagas que serão oferecidas. Segundo o órgão, 392 servidores tinham direito à aposentadoria no início deste ano.

Último edital SEFAZ-PR foi divulgado em 2012

O último edital da SEFAZ-PR foi divulgado em 2012, quando contou com 100 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal. Na época, sob organização da Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops/UEL), foi necessário apresentar nível superior completo, em qualquer área, para concorrer a uma das vagas. O salário, em 2012, chegava a R$11.046,64, para uma jornada de 40 horas. A taxa de inscrição custou R$150.

O concurso contou com provas objetivas e de títulos, que foram aplicadas em Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá. O exame objetivo foi dividido em dois, sendo uma com 70 e outra com 90 questões, conforme disposto abaixo:

1° Etapa

Tecnologia da Informação – 50 questões

40 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Língua Inglesa

Conhecimentos Gerais – 20 questões

8 questões de Língua Portuguesa

12 questões abrangendo Matemática, Estatística e Lógica

A segunda prova contou com 40 questões, abrangendo perguntas de Direito Constitucional, Tributário, Administrativo, Privado, Penal e Legislação Tributária do Estado do Paraná. Além disso, foram 50 questões de Contabilidade e Auditoria.

Para ser aprovado, foi necessário apresentar um número de acertos igual ou superior a 50% do total das questões das provas e obter, no mínimo, 30% de acertos das perguntas de cada área de conhecimento.

