Concurso TRF 3ª Região 2020 para Juiz tem comissão formada

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRF-3) em breve para o cargo de Juiz Federal Substituto.

Nesta quinta-feira, 24 de setembro, foi divulgado uma resolução que dispõe sobre a banca examinadora e a comissão multiprofissional do do concurso para carreira. O documento foi publicado no Diário Oficial da Justiça Federal.

De acordo com o documento, a banca examinadora será composta pelos seguintes membros:

Membros Efetivos

Desembargador Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes – Presidente;

Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho;

Juíza Federal Audrey Gasparini;

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil: Doutora Helena Regina Lobo da Costa;

Professor e Representante das Universidades: Doutor André Ramos Tavares.

Membros Suplentes

Desembargador Federal David Diniz Dantas;

Desembargadora Federal Inês Virginia Prado Soares;

Juíza Federal Gisele Bueno da Cruz de Lima;

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil: Doutor João Dácio de Souza Pereira Rolim;

Professor e Representante das Universidades: Doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon.

Representantes do TRF 3

Desembargadora Federal Ines Virginia Prado Soares – Presidente;

Juíza Federal Gisele Bueno da Cruz de Lima – Membro efetivo.

Profissionais Médicos do TRF 3

Rosely Timoner Glezer (RF 3239);

Lorenzo Giuseppe Franzero (RF 1229).

Representantes da OAB

Patrícia Helena Massa (OAB SP n.º 104.344) – Membro efetivo;

Lucia Benito de Moraes Mesti (OAB SP n.º 272.530) – Membro suplente.

Requisitos do cargo de Juiz Substituto – TRF 3

Para concorrer ao cargo de Juiz Federal Substituto, o candidato do concurso TRF-3 deverá ter formação de nível superior em Direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica.

O salário inicial do cargo (conforme último concurso) é de R$ 27.500,17. O total de vagas para a nova seleção ainda deverá ser confirmada.

Último concurso

O último concurso público do TRF-3 foi divulgado em 2018. Na ocasião, o certame contou com 107 vagas.

A primeira fase do concurso contou com 100 questões objetivas, distribuídas por três blocos. Veja:

BLOCO 1 : 35 questões – distribuídas entre direito constitucional, direito previdenciário, direito penal, direito processual penal e direito econômico e de proteção ao consumidor.

: 35 questões – distribuídas entre direito constitucional, direito previdenciário, direito penal, direito processual penal e direito econômico e de proteção ao consumidor. BLOCO 2 : 35 questões – distribuídas entre direito civil, direito processual civil, direito empresarial e direito financeiro e tributário.

: 35 questões – distribuídas entre direito civil, direito processual civil, direito empresarial e direito financeiro e tributário. BLOCO 3: 30 questões – distribuídas entre direito administrativo, direito ambiental e direito internacional público e privado.

Na segunda etapa do concurso, os candidatos foram avaliados por duas provas escritas. Na etapa seguinte, o concurso contou com sindicância de vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico. Por fim, na quarta fase, os candidatos passaram por prova oral e, na última, análise de títulos.

