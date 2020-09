Concurso Universidade de Brasília UNB 2020 tem EDITAL suspendo

A Universidade de Brasília (UnB) retifica encerra edital (nº 02/2020) de concurso público visa o preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis técnico e superior.

Conforme o documento de retificação, o concurso foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia da Covid-19. Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para cargos de Músico (1 vaga); Psicólogo – Área: Clínica (2 vagas); Técnico de Laboratório – Área: Química (3 vagas); Técnico em Radiologia (1 vaga); Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas); Físico (1 vaga); Médico – Área: Psiquiatra (1 vaga); Psicólogo – Área: Escolar (2); e Técnico de Laboratório – Área: Biologia (3 vagas).

As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 18h do dia 06 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cebraspe. O valor da inscrição oscila entre R$ 61,00 a R$ 104,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos básicos e específicos;

Prova discursiva (nível superior);

Prova de desempenho teórico-prático (apenas músico);

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 11 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

