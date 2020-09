Concurso Universidade Federal de Goiás 2020 abre vagas para Professores

A Universidade Federal de Goiás (UFG) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargos de professores do magistério superior, para desempenhar atividades nas unidades da Regional Goiânia.

As oportunidades são para as áreas de engenharia mecânica – materiais e processos de fabricação (1); artes visuais – licenciatura (1); desenho técnico (1); design gráfico: projeto e teoria (1); geotecnia ambiental (1); mecânica das estruturas computacional (1); cultura musical brasileira, história do jazz, apreciação da música popular instrumental brasileira (1); cardiologia (1); cirurgia torácica (1); patologia clínica/medicina laboratorial (1); psiquiatria (1); anatomia animal (1); morfologia (1); física experimental (2); química inorgânica (1); ciência da informação – biblioteconomia – tecnologias da informação e comunicação (1); cultura e humanidades (1); semiologia (1); musicoterapia e percepção musical (1); transporte aéreo (1); educação física e saúde coletiva (1); ciência da informação – biblioteconomia – organização e tratamento da informação (1); saúde coletiva (2); ortodontia (1); patologia oral e maxilofacial e patologia geral (1); doenças infecciosas e parasitárias (1); urologia (1); e diagnóstico bucal (1).

Os salários oferecidos variam R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 5 a 19 de outubro de 2020, no site oficial da Universidade Federal de Goiás (UFG). O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 a R$ 192,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova escrita e/ou teórico-prática; prova didática; prova oral e defesa de memorial, que serão gravadas para efeito de registro e avaliação, mais prova de títulos.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade.

Informações do concurso