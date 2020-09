Concursos PM SC e PC SC: Governador anuncia convocação de 707 aprovados

Os aprovados nos concursos da Polícia Militar e Polícia Civil de Santa Catarina podem comemorar. Acontece que o Governador do Estado, Carlos Moisés, anunciou a convocação de 707 policiais para o reforço da segurança do Estado.

A declaração foi dada pelo Governador na noite da última quarta-feira, 23 de setembro, por meio das suas redes sociais.

Convocações:

“Este é um importante investimento na nossa segurança pública. Temos alguns dos menores índices de criminalidade no país e trabalhamos para melhorar ainda mais estas marcas”, reforçou o chefe do Executivo Estadual.

O concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina (Concurso PM SC) para o cargo de Soldado com 1.000 vagas registrou 25 mil inscritos.

De acordo com o edital, foram destinadas 800 vagas para o sexo masculino e 200 para o sexo feminino. O Instituto Carlos Augusto Bittencourt (INCAB) organizou o concurso.

Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além da escolaridade, o cargo exige: ter idade mínima de 18 e máxima de 30 anos; Possuir nível superior em qualquer área de formação; estar em dia com o serviço militar obrigatório (sexo masculino); ter altura mínima de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres; ter CNH em qualquer categoria ou ainda permissão para dirigir.

Atribuições: O Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, ordinariamente, desempenha as atribuições da missão constitucional de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Extraordinariamente, por opção exclusiva do administrador, poderá desempenhar funções inerentes a atividades administrativas internas.

O concurso da PM-SC 2019 para Soldado contou com prova escrita objetiva; avaliação de saúde, teste de avaliação física (TAF), avaliação psicológica, exame toxicológico; e investigação social.

A avaliação objetiva teve 58 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico (08), Informática (08), Noções de Direito Constitucional (08), Noções de Direito Penal (08), Direito Processual Penal (08), Legislação Institucional (08) e Redação.

As avaliações (provas objetivas e redação) foram aplicadas em Balneário Camboriú, Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.

Concurso PC SC: validade prorrogada até 2022

O concurso da Polícia Civil de Santa Catarina (Concurso PC SC) registrou 51.247 inscritos. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do Estado do dia 26 de outubro, foram abertas 394 vagas para os cargos de Agente e Escrivão de classe I. O concurso PC/SC foi organizado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socieconômicos (FEPESE).

O concurso tem vigor até 11 de dezembro de 2022.

Para concorrer a uma das vagas de Agente de Polícia Civil, o candidato deverá ter diploma em Curso Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, com Diploma registrado na instituição que o expedir, ou em instituição autorizada por lei, e posterior aprovação em curso de formação no órgão de ensino da Polícia Civil, com no mínimo 400 (quatrocentas) horas-aula de duração. Além disso, possuir carteira nacional de habilitação (categoria mínima “B”); aptidão física plena; entre outros são requisitos para concorrer a uma das vagas no cargo. O Agente vai executar os serviços de polícia judiciária e investigativa ou administrativa, sob a direção da autoridade policial ou do superior imediato, além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao exercício de seu cargo. O salário será de R$ 3.842,20.