Concursos Públicos: Questão comentada sobre concordância verbal

As provas de concursos sempre exigem conhecimentos formais sobre a língua portuguesa. Assim, a disciplina tem alto índice de erro em todos os certames e um dos assuntos mais temidos é o de concordância verbal.

Apesar de parecer difícil, as questões de concordância podem ter fácil resolução com muito estudo e treino. Nesse sentido, apresentamos uma questão comentada sobre o assunto, confira!

Questão (FCC – 2012)

Considere as alterações do segmento 1 feitas em 2.

As normas de concordância foram inteiramente respeitadas em:

(A) 1. a crise de 2008 foi a maior desde a Grande Depressão

2. a crise dos bancos, em 2008, foram as maiores desde a Grande Depressão …

(B) 1. desde a Grande Depressão, que começou em 1929…

2. desde a pior de todas as crises, que começaram em 1929…

(C) 1. a mais recente está fadada a ser considerada a mais cara.

2. a mais recente de todas as crises estão fadadas a ser consideradas as mais caras.

(D) 1. Não é apenas uma questão de somar os custos diretos dos socorros aos bancos…

2. Não se tratam apenas dos custos diretos dos socorros aos bancos…

(E) 1. Existe também uma série de vidas destruídas, casas perdidas…

2. Existem também vidas destruídas, casas perdidas…

Resposta e comentário

Conforme o enunciado da questão da FCC, o candidato precisa identificar qual das alternativas ambas as frases apresentam a concordância correta do ponto de vista da norma. Nesse sentido, é preciso observar o sujeito e o verbo de cada frase.

Na alternativa A, a frase 2 tem como sujeito “a crise dos bancos”, desse modo, o verbo deve concordar com a 3ª pessoa do singular, foi. O mesmo se dá na alternativa B, pois o verbo começar deve concordar com “a pior de todas as crises”, começou. Assim, ambas estão incorretas.

Já a frase 2 em C tem sujeito no singular (a mais recente de todas as crises) e o verbo no plural (estão), de modo que também há inadequação do ponto de vista da norma. Em D, há a presença do se na segunda frase como partícula de indeterminação do sujeito, logo, o verbo que não tem sujeito determinado deveria estar na 3ª pessoa do singular. Assim, o correto seria “não se trata apenas”.

Por fim, temos a alternativa D, que é a correta, pois o verbo existir apresenta a concordância adequadamente em ambas as frases. Na primeira, o verbo no singular está de acordo com “uma série de…” também no singular, enquanto na segunda o verbo assume a concordância no plural, conforme o plural de “vidas destruídas, casas perdidas”.

