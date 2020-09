Confinado em A Fazenda 12, Rodrigo Moraes critica Record durante desabafo · .

Confinado em A Fazenda 12, Rodrigo Moraes criticou a Record durante um desabafo com Lidi Lisboa. Nesta sexta-feira (11), o peão disse que estava escalado para Gênesis, mas que a emissora demorou para tomar alguma decisão sobre as gravações da novela bíblica e foi retirado do projeto.

“Fui aprovado, me deram o personagem. Ia fazer um camponês que viraria um egípcio muito rico, teria uma reviravolta, um cara forte no Egito. Enfim, aquela coisa”, disse o modelo. Lidi questionou sobre o período desde a aprovação até o início das gravações, que foi modificado por causa da pandemia, mas Rodrigo destacou que a situação ocorreu antes da doença.

“Foi um pouco antes. [Produção da novela disse:] ‘Ah, que não sei o que lá e tal’. Ah, já entendi, aí caiu [o papel]”, complementou ele. “Mas vou falar uma coisa para você, tudo pode acontecer. Sério, confia!”, afirmou a intérprete de Jezabel na macrossérie bíblica homônima, de 2019, em uma tentativa de consolar o colega de confinamento.

“Não caiu só você, caiu outros também”, prosseguiu Lidi. “Isso aí a gente sabe, normal. Mas tipo, demoraram muito para organizar”, desabafou Rodrigo.

Na conversa, ele também comentou que não chegou a atuar na novela e não viajou para o Marrocos, onde cenas da trama foram gravadas antes da pandemia ser decretada oficialmente. Na época, a Record precisou fretar um voo para resgatar os seus 73 funcionários e aproveitou para “dar uma carona” a 130 turistas brasileiros que estavam no país africano.

