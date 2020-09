Confinado em A Fazenda 2020, Biel desabafa sobre grandes polêmicas da sua vida

A Record ainda não divulgou a lista do elenco de A Fazenda 2020, que estreia nesta terça-feira (8), mas Biel acabou confirmando antes da hora a sua participação no reality show. Em entrevista reveladora para Leo Dias, o famoso abriu o coração e lembrou das grandes polêmicas da sua carreira.

Depois da publicação, no entanto, o colunista deletou o vídeo do papo. Isso porque, segundo as regras do reality rural, o famoso não pode confirmar que está dentro do elenco antes da divulgação oficial do canal.

Na conversa com Leo Dias, Biel confessou que foi para o fundo do poço após ser acusado de assédio. “Assim que tudo aconteceu, depois do vídeo de desculpas [para a repórter], me enviaram para o Nordeste, a gravadora. Fui para Porto de Galinhas [Pernambuco]“, destacou.

“[A gravadora me mandou viajar] Para sair de cena, alegando que tudo que eu falasse poderia ser usado contra mim. Quando tudo o que eu queria era falar. Pera aí, vamos ver o vídeo, não é isso que estão falando, não sou esse cara que está passando no [José Luiz] Datena”, confessou ele.

O funkeiro salientou que ficou mal com a repercussão do caso envolvendo uma repórter: “A ponto de me odiar. De olhar no espelho e dizer: ‘Não acredito que sou esse monstro. As pessoas estão ao meu redor só pelo que tenho a oferecer’”.

Em seguida, o polêmico artista falou que deseja que A Fazenda 2020 o ajude a limpar a imagem que os brasileiros possuem dele.

“Eu preciso ser quem eu sou. Eu quero ser quem eu sou aqui, sabe? Eu não quero dinheiro, eu tinha dinheiro e não era feliz. Antes subia milhões, hoje ainda sobe 10% das músicas antigas. Eu não tenho mais poder sobre a minha história, eles nunca mais aceitaram música nenhuma minha”, comentou.

Além disso, Biel também destacou que, da possível lista de participantes do reality, conhece MC Mirella, com quem teve um affair: “Eu tenho mais de 10 anos de amizade com a Mirella. A gente se encontrou alguns meses atrás. Eu já fiquei com a Mirella e, hoje, a gente é muito amigo. A Mirella virou parceira demais”.