Confira 3 passos para potencializar seus métodos de estudo

Muitos estudantes acabam se frustrando por não conseguirem ter bons resultados com os estudos. Outros acabam aumentando de forma drástica o tempo de estudo. No entanto, sabemos que a questão principal não é quantidade, mas sim qualidade.

Desse modo, talvez o problema não seja falta de estudo ou as poucas horas diante de um livro. Muitas vezes, o método usado para estudar pode não ser tão eficiente quanto precisamos. Então, pensando nisso, apresentamos 3 dicas para potencializar seus métodos de estudo. Confira!

1. Leia… e anote!

A leitura é o principal método de estudo utilizado pela maioria dos estudantes e, de fato, é muito eficaz para aprender novos assuntos. No entanto, ficar restrito à leitura pode ser limitador. Então, leia e anote sempre. Ao anotar os tópicos mais importantes da sua leitura, você ativa outros locais do cérebro e ativa de forma mais efetiva a memorização. Assim, será mais fácil de aprender e reter a matéria.

2. Resolva questões e reflita sobre elas

Você Pode Gostar Também:

Todos sabem que resolver questões de anos anteriores é ótimo para se preparar para concursos públicos, para vestibulares e outros exames. No entanto, responder as questões de forma mecânica, apenas para ver se você “memorizou” o assunto não é tão boa ideia. Dificilmente você aprenderá novas coisas assim. Então, ao resolver as questões, busque compreendê-las em sua totalidade, procure entender o porquê da resposta e fazer anotações. Recorrer a questões comentadas na internet pode te ajudar com isso.

3. Revise por suas anotações

Por fim, há a revisão. É de conhecimento geral que revisar os assuntos é indispensável para evitar a Curva do Esquecimento, certo? O que muitos não sabem é que revisar por suas próprias anotações é melhor do que revisar pelo livro. Além de economizar o seu tempo revisando por um material mais sucinto, você poderá focar nos pontos que considerou mais relevantes para suas anotações.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.

Clique aqui para conferir mais dicas.

Leia também 5 livros clássicos para ler em um dia.