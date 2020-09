Confira 5 erros que você deve evitar no estudo para concursos públicos

Muitos concurseiros se queixam de estudar muito e ainda assim não obter a desejada aprovação no certame. Isso se dá por conta de uma série de erros cometidos pelos concurseiros nos estudos.

Confira abaixo alguns dos piores erros no estudo para concurso e saiba como evitá-los!

1. Apostar em diversas áreas de concurso

Muitos concurseiros, principalmente os iniciantes, acreditam que prestar concursos de diversas áreas aumenta suas chances de aprovação. No entanto, essa ideia é muito equivocada. É muito difícil se preparar para mais de uma área ao mesmo tempo de forma adequada. Desse modo, busque concentrar seus estudos em apenas um tipo de concurso. Ao se dedicar ao máximo a uma área, garantirá bons resultados.

2. Achar que poucos meses de estudo são suficientes

É um grande engano achar que estudar apenas durante três meses antes da prova é suficiente para passar no concurso. As disciplinas podem ser muito complexas e estudar com bastante antecedência é a melhor forma de dar conta de todo o conteúdo programático do certame.

3. Não ter um planejamento

Estudar sem ter um planejamento dificilmente trará sua aprovação. Ter organização nos estudos é um dos principais fatores para que este seja de fato eficaz e gere bons resultados. Então, antes de começar a se preparar para a sua prova, faça um plano de estudos e trace metas de acordo com as disciplinas exigidas na área do seu concurso.

4. Estudar apenas a teoria

Há estudantes que focam apenas na parte teórica dos estudos e evitam a resolução de questões. No entanto, aplicar a teoria é a melhor forma de consolidar o conhecimento. Desse modo, busque sempre fazer exercícios e responder questões de provas dos anos anteriores.

5. Não investir em bons materiais

Por fim, um erro muito comum é não investir em materiais de estudo. Diversos concurseiros se valem apenas do material gratuito disponível on-line. Claro que muitos desses materiais são ótimos para aqueles que têm o orçamento apertado. No entanto, nem sempre a qualidade desse material é boa ou suficiente. Então, se você tiver condição financeira, não deixe de investir na compra de livros e apostilas mais completos.

