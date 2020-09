CONFIRA o calendário de todas as parcelas do auxílio emergencial

Durante a pandemia do novo coronavírus, o governo federal disponibilizou o auxílio emergencial para desempregados, autônomos e MEI’s, com o objetivo de amenizar os impactos econômicos causados pela crise.

Se seu auxílio foi solicitado e aprovado, confira abaixo quando as parcelas do benefício serão depositadas.

Diferentemente do último calendário, em que eram separadas datas por lotes, agora o cronograma está dividido em ciclos de pagamentos (confira todos logo abaixo).

No total, são 4 ciclos, tendo como base o mês de nascimento do beneficiado. Com o novo cronograma de pagamentos, o calendário divulgado anteriormente pelo Ministério da Cidadania foi substituído.

A novidade só é válida para quem se inscreveu para receber o benefício, ou seja, não vale para os beneficiados do Bolsa Família ou Cadastro Único.

Sobre o novo Calendário do Auxílio Emergencial de R$600

O novo calendário do auxílio emergencial, pago no valor de R$600, foram divididos nestes quatro ciclos:

Quem recebeu a primeira parcela em abril: A 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 30 de setembro;

A 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 30 de setembro; Quem recebeu a primeira parcela em maio: A 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 13 de novembro;

A 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 13 de novembro; Quem recebeu a primeira parcela entre 1º de junho e 4 de julho: A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho de 30 de novembro;

A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho de 30 de novembro; Quem se cadastrou no auxílio entre 17 de junho e 2 de julho: As cinco parcelas serão pagas entre 22 de julho e 30 de novembro.

Calendário de Pagamentos

Ciclo 1

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 – receberá a primeira parcela

Depósito do dinheiro

22 de julho – nascidos em janeiro

24 de julho – nascidos em fevereiro

29 de julho – nascidos em março

31 de julho – nascidos em abril

5 de agosto – nascidos em maio

7 de agosto – nascidos em junho

12 de agosto – nascidos em julho

14 de agosto – nascidos em agosto

17 de agosto – nascidos em setembro

19 de agosto – nascidos em outubro

21 de agosto – nascidos em novembro

26 de agosto – nascidos em dezembro

Liberação de saque e retirada

25 de julho – nascidos em janeiro

1º de agosto – nascidos em fevereiro e março

8 de agosto – nascidos em abril

13 de agosto – nascidos em maio

22 de agosto – nascidos em junho

27 de agosto – nascidos em julho

1º de setembro – nascidos em agosto

5 de setembro – nascidos em setembro

12 de setembro – nascidos em outubro e novembro

17 de setembro – nascidos em dezembro

Ciclo 2

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Depósito do dinheiro

28 de agosto – nascidos em janeiro

2 de setembro – nascidos em fevereiro

4 de setembro – nascidos em março

9 de setembro – nascidos em abril

11 de setembro – nascidos em maio

16 de setembro – nascidos em junho

18 de setembro – nascidos em julho

23 de setembro – nascidos em agosto

25 de setembro – nascidos em setembro

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro

30 de setembro – nascidos em dezembro

Liberação de saque e transferência

19 de setembro – nascidos em janeiro

22 de setembro – nascidos em fevereiro

29 de setembro – nascidos em março

1º de outubro – nascidos em abril

3 de outubro – nascidos em maio

6 de outubro – nascidos em junho

8 de outubro – nascidos em julho

13 de outubro – nascidos em agosto

15 de outubro – nascidos em setembro

20 de outubro – nascidos em outubro

22 de outubro – nascidos em novembro

27 de outubro – nascidos em dezembro

Ciclo 3

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a terceira parcela

Depósito do dinheiro

9 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro – nascidos em março e abril

23 de outubro – nascidos em maio e junho

30 de outubro – nascidos em julho e agosto

6 de novembro – nascidos em setembro e outubro

13 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

29 de outubro – nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro – nascidos em março e abril

10 de novembro – nascidos em maio e junho

12 de novembro – nascidos em julho e agosto

17 de novembro – nascidos em setembro e outubro

19 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 4

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho de 2020 – receberá a quinta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho de 2020 – receberá a quarta e a quinta parcelas

Depósito do dinheiro

16 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro – nascidos em março e abril

20 de novembro – nascidos em maio e junho

23 de novembro – nascidos em julho e agosto

27 de novembro – nascidos em setembro e outubro

30 de novembro – nascidos em novembro e dezembro

Liberação de saque e retirada

26 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro – nascidos em março e abril

3 de dezembro – nascidos em maio e junho

8 de dezembro – nascidos em julho e agosto

10 de dezembro – nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro

Novo calendário foi divulgado para 1,79 milhão

Calendários de pagamentos

Parcela 1, lote 7 – Para inscritos nas agências dos Correios entre 08 de junho e 02 de julho e trabalhadores que tenham feito a contestação entre 03 de julho e 16 de agosto

Nascidos em Depósito em poupança digital em Saques e transferências liberados em Janeiro 28 de agosto 19 de setembro Fevereiro 02 de setembro 22 de setembro Março 04 de setembro 29 de setembro Abril 09 de setembro 01 de outubro Maio 11 de setembro 03 de outubro Junho 16 de setembro 06 de outubro Julho 18 de setembro 08 de outubro Agosto 23 de setembro 13 de outubro Setembro 25 de setembro 15 de outubro Outubro 28 de setembro 20 de outubro Novembro 28 de setembro 22 de outubro Dezembro 30 de setembro 27 de outubro

Parcelas 2 e 3, lote 7 – Para inscritos nas agências dos Correios entre 08 de junho e 02 de julho e trabalhadores que tenham feito a contestação entre 03 de julho e 16 de agosto

Nascidos em Depósito em poupança digital em Saques e transferências liberados em Janeiro/Fevereiro 09 de outubro 29 de outubro Março/Abril 16 de outubro 03 de novembro Maio/Junho 23 de outubro 10 de novembro Julho/Agosto 30 de outubro 12 de novembro Setembro/Outubro 06 de novembro 17 de novembro Novembro/Dezembro 13 de novembro 19 de novembro

Parcelas 4 e 5, lote 7 – Para inscritos nas agências dos Correios entre 08 de junho e 02 de julho e trabalhadores que tenham feito a contestação entre 03 de julho e 16 de agosto

Nascidos em Depósito em poupança digital em Saques e transferências liberados em Janeiro/Fevereiro 16 de novembro 26 de novembro Março/Abril 18 de novembro 01 de dezembro Maio/Junho 20 de novembro 03 de dezembro Julho/Agosto 23 de novembro 08 de dezembro Setembro/Outubro 27 de novembro 10 de dezembro Novembro/Dezembro 30 de novembro 15 de dezembro

Reavaliados – todas as parcelas restantes; Para inscritos que já tenham recebido a primeira parcela, mas tenham tido benefício suspenso em agosto