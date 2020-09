Confira o passado do elenco de The Boys · .

Um dos maiores sucessos do Prime Video, a série The Boys também consegue bons resultados com a sua exibição no SBT. O retorno positivo que a produção recebe representa o ponto alto da carreira de muitos integrantes do elenco. Enquanto a maioria era desconhecida do público, alguns já tinham no currículo papéis relevantes na TV ou no cinema, como na série Gossip Girl (2007-2012) e no filme Karatê Kid (1985).

Karl Urban, que interpreta Billy Butcher, o líder dos Rapazes, faz parte das exceções. O ator neozelandês esteve em franquias aclamadas do cinema como O Senhor dos Anéis e Star Trek, além de ter papéis recorrentes na divertida série Xena: A Princesa Guerreira (1996-2001).

Outro integrante da lista dos astros que já experimentaram o gostinho da fama é Chace Crawford, o super-herói Profundo. O jovem de 35 anos viveu o galã Nate Archibald na série teen Gossip Girl, outra produção que também fez sucesso quando foi exibida na emissora de Silvio Santos.

Elisabeth Shue, responsável por viver a vilã Madelyn Stillwell, pode não ser muito conhecida do público mais jovem, mas com certeza foi notada por aqueles que cresceram nas décadas de 1980 e 1990. Ela participou de franquias como De Volta Para o Futuro e Karatê Kid.

Já a lista dos artistas que têm em The Boys suas primeiras experiências como astros da TV é um pouco maior. Assim como Jack Quaid, o Hughie Campbell, que até espermatozoide interpretou no inicio de carreira, outros também não tiveram mais do que personagens coadjuvantes, seja no cinema ou na TV.

Abaixo, confira outros detalhes do passado do elenco de The Boys:

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E divulgação/PARAMOUNT

Antes de viver Billy Butcher, Karl Urban foi um dos protagonistas da nova versão de Star Trek

Karl Urban (Billy Butcher)

O líder dos rapazes é um dos poucos que já vivenciaram o sucesso antes de entrar para a série do Prime Video. Urban esteve em dois filmes da trilogia O Senhor dos Anéis como o guerreiro Eomer, além de interpretar o médico McCoy no reboot de Star Trek dos cinemas. Ele ainda viveu personagens coadjuvantes em Thor: Ragnarok (2017) e Meu Amigo, o Dragão (2016).

Na TV, ele deu vida ao imperador romano Júlio César e a Cupido em vários episódios de Xena: A Princesa Guerreira. O ator ainda foi o protagonista de Almost Human (2013-2014), série da Fox que teve apenas 13 episódios.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E divulgação/THE CW

Chace Crawford voltou a ficar em evidência depois do sucesso como o Nate de Gossip Girl

Chace Crawford (Profundo)

O responsável por viver Profundo, herói que satiriza Aquaman, também já sabe o que é ter milhões de fãs gritando o seu nome quando vai a alguma premiação. Crawford fez parte do elenco de Gossip Girl como Nate Archibald, um dos protagonistas de um dos maiores sucessos teen dos anos 2000.

Após a sua participação na série da rede The CW, ele ainda protagonizou Blood & Oil (2015), criticado seriado da ABC que não passou da primeira temporada.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E divulgação/CINEMAX

Antes de The Boys, Antony Starr esteve em séries sem destaque, caso da finada Banshee

Antony Starr (Capitão Pátria)

Ao lado de Hughie e Billy Butcher, o Capitão Pátria é um dos destaques de The Boys. Apesar de ser o motivo da esperança da humanidade, o herói esconde uma face arrogante e cruel por trás do sorriso bonito. Mesmo sendo o rosto do principal antagonista de The Boys, o ator de 44 anos não tem no currículo grandes produções.

Nascido na Nova Zelândia, Starr esteve em séries locais como Mercy Peak (2001-2003) e Outrageous Fortune (2005-2010). Nos Estados Unidos, o ator protagonizou a desconhecida (mas elogiada) Banshee (2013-2016), do canal pago Cinemax, e American Gothic (2016), da rede ABC.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E divulgação/NETFLIX

Agora com superpoderes, Erin Moriarty foi vítima na primeira temporada de Jessica Jones

Erin Moriarty (Starlight/Annie)

A heroína Starlight é a única integrante dos Sete que não foi consumida pelo sistema e ainda dita a sua vida por meio dos principíos básicos de um super-herói. Responsável por viver a personagem, a atriz Erin Moriarty até participou de produções de destaque como Jessica Jones (2015-2019), da Netflix, e a premiada primeira temporada de True Detective, da HBO, mas em papéis pequenos.

No cinema, ela integrou o elenco de filmes como Capitão Fantástico (2016) e Herança de Sangue (2016), também como coadjuvante.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E REPRODUÇÃO/COLUMBIA PICTURES

No Karatê Kid original, Elisabeth Shue influenciou na rivalidade entre Daniel e Johnny Lawrence

Elisabeth Shue (Madelyn Stillwell)

Intérprete da grande vilã da primeira temporada ao lado do Capitão Pátria, a executiva da Vought Madelyn Stillwell, Elisabeth Shue já fez parte do panteão de grandes astros de Hollywood.

A atriz de 56 anos, indicada ao Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Despedida em Las Vegas (1995), brilhou em seu início de carreira, ainda nos anos 1980, em franquias como De Volta Para o Futuro e Karatê Kid. Ela também foi do elenco regular de CSI: Investigação Criminal (2000-2015).

Sua história em Karatê Kid, aliás, pode render uma possível participação em Cobra Kai, série adquirida recentemente pela Netflix e que já era um sucesso no YouTube. Ali, sua personagem, teve um papel importante na origem da rivalidade entre Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Dominique McElligott teve participação sem destaque na quarta temporada de House of Cards

Dominique McElligott (Rainha Maeve)

Antes de viver Rainha Maeve, integrante dos Sete favorita dos americanos, Dominique McElligott não teve muitas participações relevantes em outras produções. A atriz irlandesa de 34 anos interpretou Hanna Conway, mulher de Will Conway (Joel Kinnaman), um dos rivais do presidente Frank Underwood (Kevin Spacey) na quarta temporada de House of Cards (2013-2018).

No Prime Video, ela também fez parte do elenco de The Last Tycoon, série que não passou de sua primeira temporada.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E DIVULGAÇÃO/UNIVERSAL

Antes de The Boys, Jessie T. Usher foi importante em Independence Day: O Ressurgimento

Jessie T. Usher (Trem-Bala)

O velocista Trem-Bala é o herói responsável por unir o protagonista Hughie ao implacável Billy Butcher. Antes de interpretar o herói, Jessie T. Usher –que apesar do nome, não tem parentesco com o cantor americano– teve um início de carreira modesto, com participações esporádicas em séries como Desaparecidos (2002-2009), Hannah Montana (2006-2011) e O Mentalista (2008-2015).

Apesar de ter vivido um dos principais personagens de Level Up (2012-2013), série infantil exibida no canal pago Cartoon Network, seu primeiro papel de destaque foi em Independence Day: O Ressurgimento (2015), no qual interpretou o piloto Dylan Hiller. Usher ainda atuou na continuação de Shaft (2019) e em outros filmes menores antes de tornar uma das estrelas de The Boys.

DIVULGAÇÃO/PRIME VIDEO E DIVULGAÇÃO/UNIVERSAL

Laz Alonso interpretou o cruel vilão Fenix, grande rival de Vin Diesel em Velozes e Furiosos 4

Laz Alonso (Leitinho)

Braço direito de Billy Butcher, Leitinho tem o papel de ser o mais realista entre os Rapazes, mas está sempre pronto para a briga. Ele também representa o primeiro personagem notório no currículo do ator Laz Alonso.

Apesar de possuir 20 anos de carreira, o ator estadunidense navegou por pequenas participações na TV e no cinema antes do destaque como o cruel Fenix, um dos vilões de Velozes e Furiosos 4 (2009). Alonso ainda esteve no elenco de The Mysteries of Laura (2014-2016), série que durou duas temporadas.

Pouco antes de ingressar a produção do Prime Video, ele também participou de L.A.’s Finest, série derivada da franquia de filmes Bad Boys.

