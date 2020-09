Confira quais celulares já receberam a atualização do Android 11

Já chegou o novo sistema operacional da Google, o Android 11. Segundo informações divulgadas, o sistema está disponível para celulares da Google, de diversas fabricantes chinesas e da sul-coreana Samsung. O Android 11 conta com mudanças na interface do celular e também com algumas novidades para os usuários.

Novidades do Android 11

O sistema operacional agora permite gravação de tela nativa e oferece balões de atalho para continuar utilizando aplicativos de mensagem enquanto navega pelo celular, novos gestos, novas opções de privacidade, abas de notificação exclusivas, modo noturno inteligente e um maior controle de dados.

A chegada do 5G ainda gerou mais uma novidade no sistema Android 11. A Google divulgou que os usuários poderão controlar os aparelhos envolvidos em algum sistema de casa inteligente pelo smartphone.

Celulares com a atualização disponível

Acreditava-se, antes, que só os celulares modelo Pixel, da Google, poderiam aproveitar a atualização com antecedência. Entretanto, além destes, os novos Samsung Galaxy S20 e celulares de marcas chinesas, como Xiami, Oppo, Zenfone 6 e Realme, também estão com o novo sistema operacional disponível.

Confira a lista completa de todos os modelos de smartphones que poderão atualizar para o Android 11 a partir desta semana:

Samsung

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

(Fonte: Samsung/Divulgação)Fonte: Samsung

Google

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

(Fonte: Google/Divulgação)Fonte: Google

Xiaomi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

(Fonte: Xiaomi/Divulgação)Fonte: Xiaomi

Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro

Oppo

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

(Fonte: Oppo/Divulgação)Fonte: Oppo

Oppo Reno 3 4G

Oppo Reno 3 Pro 4G

Oppo Ace 2

ZenFone 6

(Fonte: Zenfone/Divulgação)Fonte: Zenfone

Realme

(Fonte: Realme/Divulgação)Fonte: Realme