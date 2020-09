Conheça 10 apps para assistir jogos de futebol ao vivo

Todos sabem que a grande paixão dos brasileiros é o futebol. Quem tem um time do coração quer saber tudo o que está se passando com ele e, mais importante, assistir a todos os seus jogos. O streaming de jogos é uma realidade que vai permitir que você fique conectado diretamente ao seu time, não importa o lugar e a hora do jogo.

Listamos abaixo alguns dos melhores apps para assistir jogos ao vivo, de emissoras de TV e também de empresas especializadas na transmissão de eventos. Confiram.

1. SporTV Play

Fonte: SporTV Play/DivulgaçãoFonte: SporTV Play

Para acessar o conteúdo do SPorTV Play, basta apenas ser assinante de um plano de TV por assinatura que inclua o Globosat Play. Baixe os apps para Android e iOS.

2. Premiere

Fonte: Premiere/DivulgaçãoFonte: Premiere

O Premiere é um canal de pay-per-view oferecido pela Globo, que permite assistir aos jogos online na TV, celular ou tablet. A adesão custa R$ 79,90 por mês. Os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS.

3. ESPN

Fonte: ESPN/DivulgaçãoFonte: ESPN

A ESPN tem um app para streaming de jogos, cuja assinatura tem que estar incluída num pacote de TV a cabo, ou através do Uol Esporte Clube (descrito abaixo). Baixe os aplicativos para Android e iOS.

4. Esporte Interativo Plus

Fonte: Esporte Interativo Plus/DivulgaçãoFonte: Esporte Interativo Plus

A grande atração do EI Plus são os jogos da Champions League da Europa. A mensalidade é R$ 19,90 e os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS. Os jogos podem também ser assistidos sob demanda.

5. Dazn

Fonte: Dazn/DivulgaçãoFonte: Dazn

Em 2020, o Dazn reduziu quase pela metade o preço de sua assinatura mensal no Brasil: de R$ 37,90 para R$ 19,90, com 30 dias gratuitos. Baixe os apps para Android e iOS.

6. Uol Esporte Clube

Fonte: Uol Esporte Clube/DivulgaçãoFonte: Uol Esporte Clube

O Uol Esporte Clube oferece três tipos de conteúdos: o EI Plus por R$ 19,90/mês, o ESPN Ilimitado por R$ 21,90/mês e um pacote com estes dois canais mais o Fox Sports por R$ 49,90 mensais. Não há aplicativo específico para o Uol Esporte. O acesso fica restrito aos apps de cada canal.

7. TNT Go

Fonte: TNT Go/DivulgaçãoFonte: TNT Go

O TNT Go é um aplicativo que pode ser acessado pelos usuários que tenham um canal de TV por assinatura que inclua o TNT. O aplicativo oferece os mesmos conteúdos do EI Plus e do Space, e suas versões estão disponíveis para Android e iOS.

8. Fox Sports

Fonte: Fox Sports/DivulgaçãoFonte: Fox Sports

A partir de 17 de outubro, o acesso aos canais Fox Sports via app estará disponível apenas para quem possuir login por meio do plano de TV por assinatura. Os apps para assistir jogos ao vivo estão disponíveis para Android e iOS.

9. AiScore

Fonte: AiScore/DivulgaçãoFonte: AiScore

O AiScore é mais usado por apostadores mas também transmite partidas. É gratuito e está disponível para Android e iOS.

10. ge

Fonte: ge.globo/DivulgaçãoFonte: ge.globo

Quem assina um plano de TV por assinatura que tenha o Globosat Play também tem direito de acessar o “queridinho” de todos: o Globoesporte.com que agora se chama “ge.globo” e está disponível para Android e iOS.