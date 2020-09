Conheça 5 filmes parecidos com Estou Pensando em Acabar com Tudo

A Netflix liberou nesta sexta-feira (04) seu novo filme original Estou Pensando em Acabar com Tudo (veja trailer). Dirigido e roteirizado por Charlie Kaufman (Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças), o longa mistura suspense e estranhos mistérios.

A trama acompanha Cindy (Jessie Buckley), que está tentando terminar com o namorado Jake (Jesse Plemons). Apesar disso, ela aceita viajar para a fazenda da família e conhecer os pais dele (David Thewlis e Toni Collette). Porém, quando uma tempestade de neve os confina, ela percebe que não conhece tão bem o parceiro — e talvez nem a si mesma.

Se você gosta desse tipo de narrativa e quer ver outros filmes em que nem tudo é o que parece, pode começar pela lista que preparamos.

1. Hereditário

Hereditário é o primeiro longa-metragem de Ari Aster, apresentando o cineasta como um dos grandes nomes do terror contemporâneo. A trama acompanha uma família cuja morte da matriarca revela segredos terríveis envolvendo seus ancestrais. Conforme o tempo passa, a vida de cada membro muda de maneira irreversível, mostrando que alguns traumas ficam marcados no sangue. O filme é estrelado por Toni Collette, Milly Shapiro, Alex Wolff e Gabriel Byrne.

2. Rua Cloverfield, 10

Após terminar com o namorado, Michelle (Mary Elizabeth Winstead) sofre um acidente de carro e acorda em um abrigo subterrâneo com um estranho, Howard (John Goodman). Sem saber como foi parar lá, ela precisa confiar no que o homem diz: o mundo lá fora está inabitável devido a um ataque químico. Enquanto tenta descobrir se isso é verdade, ela percebe que Howard pode ser mais ameaçador do que demonstra.

3. O Convite

Assim como em Estou Pensando em Acabar com Tudo, O Convite coloca uma pessoa em um ambiente estranho e desconfortável. Will (Logan Marshall-Green) é convidado pela ex-esposa Eden (Tammy Blanchard) e seu novo marido David (Michiel Huisman) para um jantar, mas não demora para descobrir que o convite não foi feito com boas intenções.

4. Corra!

Corra! apresentou ao mundo o poder de Jordan Peele para contar uma história em que as coisas não são exatamente o que parecem. Sem saber se estamos diante de um suspense, um terror, um drama ou uma ficção científica, Peele coloca Daniel Kaluuya no papel de Chris, um jovem negro que visita os pais da namorada branca, Rose Armitage (Allison Williams), durante um fim de semana. A partir desse ponto, tudo o que acontece na vida de Chris passa a assumir uma atmosfera sinistra, e o sentimento de desconforto pelo que está acontecendo cresce a cada sequência.

5. O Bebê de Rosemary

Para quem prefere os clássicos, O Bebê de Rosemary é com certeza uma das melhores opções. Lançado em 1968, o filme é até hoje uma das obras mais influentes do cinema de terror com sua atmosfera de suspense, desconforto e claustrofobia. A trama acompanha Rosemary Woodhouse (Mia Farrow), que se muda com o marido Guy Woodhouse (John Cassavetes) para um antigo apartamento em Nova York. Ao chegar, ela se depara com estranhos vizinhos que colocam em risco sua vida ao atribuir uma maldição ao filho que carrega em seu ventre.