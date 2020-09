Conheça favoritos e zebras do Emmy de 2020 · .

A dez dias do Emmy, esquentam as apostas sobre quem vai levar a estatueta mais cobiçada da TV. Mesmo virtual, a premiação promete fortes emoções, como na categoria de comédia, com Schitt’s Creek (2015-2020) se preparando para pregar uma surpresa em The Marvelous Mrs. Maisel, série arrebatadora da Amazon vencedora em 2018.

Sites de apostas indicam Schitt’s (Paramount+) como a favorita para levar a categoria de melhor comédia. Os experts na vida de arriscar seu dinheiro na sorte acreditam que a atração querida dos críticos norte-americanos vai levar essa e provocar um espanto no público, que verá o triunfo de uma série “desconhecida”.

No Sportingbet, a cotação da atração que concorre pela sexta e última temporada é de 1.50, valor que o apostador multiplica pelo o que foi investido. Ou seja, quem jogar R$ 50 em Schitt’s vai faturar R$ 75 se a comédia vencer. Já The Marvelous Mrs. Maisel é a segunda da lista, com uma cota de 3.25 (paga mais que o dobro da rival). No Betfair, a distância entre as comédias é maior ainda: 1.57 para Schitt’s Creek, contra 4.50 para Mrs. Maisel.

Sem Game of Thrones (2011-2019) no páreo, a categoria melhor drama é uma das que geram mais expectativa. Porém, segundo os apostadores, há uma série franca favorita: Succession. No site MyBookie, a trama da HBO é disparada a primeira colocada, com uma cotação de -450 (para lucrar R$ 100, o cliente precisa desembolsar R$ 450).

Quem gosta de ativar a adrenalina pode investir em Stranger Things. A série da Netflix é uma das zebras do principal prêmio da noite, com uma cotação de +2800 (uma aposta de R$ 100 gera um lucro de R$ 2.800). Mas nada se compara a The Mandalorian. O drama do streaming Disney+ é o maior azarão de todos os concorrentes ao Emmy, com a bolada de R$ 5.000 a cada R$ 100 apostados –isso se a trama do universo Star Wars for agraciada com o Emmy, é claro.

Regina King brilhou na minissérie Watchmen; atriz só perdeu um Emmy em quatro indicações

Duelos acirrados

A briga pela estatueta de melhor atriz de minissérie é a mais acirrada do Oscar da TV. Dois nomes consagrados travam o duelo: Regina King (Watchmen) e Cate Blanchett (Mrs. America). É a única categoria na qual não há um consenso entre os apostadores, e é aquela que mais sofre altreações a cada dia.

Dez dias antes do Emmy, Regina é a favorita no Sportingbet, com uma cotação de 1.70 contra 2.10 da adversária. Mas o jogo se inverte no Betfair, com Cate à frente (2.0 contra 2.25).

Entre as atrizes de drama, também há uma disputa interessante. Adorada pelos atores integrantes da Academia de Televisão americana, que são os votantes da categoria, Laura Linney (Ozark) aparece como a favorita, mas seguida bem de perto por Olivia Colman, de The Crown.

Já entre atores coadjuvantes de drama, o combate é quente entre Kieran Culkin (Succession) e Billy Crudup (The Morning Show). Por enquanto, o representante da série da Apple é o eleito dos apostadores, com Culkin bem na cola.

Fora isso, há uma separação muito grande entre os favoritos e os concorrentes mais próximos nas demais batalhas. Além de ser a preferida como melhor comédia, Schitt’s Creek deve ficar com os prêmios de melhor atriz (entregue a Catherine O’Hara) e ator (Eugene Levy).

Quem também goza de favoritismo entre os apostadores é Alex Borstein, de The Marvelous Mrs. Maisel (atriz coadjuvante de comédia); Helena Bonham Carter, de The Crown (atriz coadjuvante de drama); e Tony Shalhoub, de The Marvelous Mrs. Maisel (ator coadjuvante de comédia).

Como só pode existir um vencedor ou vencedora, nomes que reluziram nas séries na última temporada não passam de zebras, caso de Zendaya (cotação de +3.500 para ganhar), Meryl Streep (+1000), Andre Braugher (+3300) e Steve Carell (+2500).

O Emmy de 2020 será realizado no próximo dia 20, com transmissão da TNT, a partir das 21h. Toda a cerimônia será feita remotamente, com o discurso dos vencedores pré-gravado. Então, nada de tapete vermelho.

