Conheça o lobo-guará, animal que estampa a nota de 200 reais

No final de julho, o lobo-guará virou o assunto do momento entre os internautas brasileiros, após ser anunciado pelo Banco Central como a estrela da nova cédula de R$ 200, que entrou em circulação nesta quarta-feira (02). Já que esse animal vai ocupar um lugar especial no seu bolso nos próximos anos, que tal conhecê-lo um pouco mais?

O lobo-guará é conhecido pela marcante coloração dos seus pelos, que são laranja-avermelhados em grande parte do seu corpo e recebe o importante título de maior canídeo da América do Sul.

Espécie em extinção

Infelizmente, essa espécie sofre de extinção, devido à ampliação de áreas urbanas e plantações na região do Cerrado, que é seu habitat primordial do lobo-guará, juntamente como o Pampa. Além do Brasil, é possível encontrá-lo em países como Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, estando provavelmente extinto no Uruguai.

O biólogo Rogério Cunha de Paula, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), aponta que o maior desafio é conseguir a colaboração de setores da economia, como a agroindústria.

Características do lobo-guará

Adriano Gambarini/Reprodução

Grande parte dos hábitos deste animal é crepuscular-noturno e, apesar de carregar o título de lobo, ele não é feroz e ataca somente quando ameaçado. Em geral, essa espécie prefere ficar longe dos seres humanos.

Alimentação

Ao contrário do que muitos pensam, sua dieta não é baseada somente em carne, mas também inclui vegetais. No geral, esses lobos comem artrópodes, vertebrados de pequeno e médio porte, além de frutos, como a lobeira — também conhecida como fruta-do-lobo, justamente por ser um dos seus alimentos prediletos.

Reprodução

Em seu período reprodutivo, eles costumam andar em pares. A gestação dura cerca de 65 dias e, em média, nascem de três a seis filhotes. Apesar de serem solitários, os lobos permanecem juntos após o nascimento da cria.

Caso tenha simpatizado com esse bichano, você pode apoiar projetos que lutam pela sua proteção, como o Lobos do Pardo e a ONG Onçafari.