Conheça o ‘novo normal’ dos cinemas · .

Fechados desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), alguns cinemas do país foram reabertos na última quinta (3). Para reforçar a segurança, o “novo normal” destes espaços apresenta algumas particularidades: salas com lotação reduzida e praticamente vazias, totens de álcool em gel nos corredores, e o balde de pipoca agora fica na mão do cliente, sem bandeja.

No sábado (5), o . acompanhou uma sessão realizada em Ananindeua (PA), na Grande Belém, na qual foram cumpridas as regras do protocolo municipal. Conforme a decisão de cada prefeitura, essas normas podem sofrer alterações.

Logo na entrada, os clientes precisam higienizar as mãos com álcool em gel e os sapatos em tapetes sanitizantes. Em seguida, os colaboradores orientam o público a privilegiarem as compras dos ingressos e de itens de bomboniere (pipoca, refrigerante, doces, entre outros) pelos canais digitais ou nas máquinas de autoatendimento, opções disponíveis apenas para pagamento com cartões.

Quem opta pelo pagamento em dinheiro precisa ir ao caixa, onde foi instalada uma divisão de acrílico para evitar o contato. Na compra, o cliente é informado sobre o espaçamento das poltronas. Conforme a posição, de dois a seis lugares ao redor são bloqueados. Grupos familiares podem sentar lado a lado, desde que façam a compra em conjunto.

Na compra, sistema informa bloqueio dos assentos ao redor devido ao distanciamento social

O espaço para os clientes aguardarem o início das sessões em sofás e cadeiras foi removido. Na bomboniere, mais uma surpresa. As bandejas utilizadas para o armazenamento dos alimentos foram removidas. Cabe ao cliente dar um jeito de equilibrar pipoca, refrigerante e ingresso na mão.

Dar aquela “beliscada” na fila? Nem pensar. A retirada da máscara só é autorizada dentro das salas, e apenas durante o consumo dos alimentos. O público precisa seguir o distanciamento social na hora da validação dos ingressos, com marcações no piso para delimitar o espaço. A reportagem encontrou uma situação atípica para um fim de semana: apenas duas pessoas estavam na sessão.

Durante o filme, fiscais entram nas salas e conferem se os espectadores estão obedecendo as exigências. Caso a pessoa não tenha levado algum tipo de alimento, a máscara segue obrigatória no decorrer da exibição. Ao fim da sessão, os colaboradores retornam para orientar a saída e higienizar o espaço.

Na reabertura, as redes parceiras do movimento Juntos Pelo Cinema decidiram reexibir filmes como O Iluminado (1980), De Volta Para o Futuro (1985), Matrix (1999), Os Vingadores (2012), Minha Mãe É uma Peça (2013), Minions (2015) e Pantera Negra (2017). Longas que estavam em cartaz antes do fechamento, como Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica (2020), retornaram em algumas salas.

E os inéditos?

Na retomada, novas obras também foram disponibilizadas, como O Roubo do Século e Magnatas do Crime (em pré-estreia). Na próxima quinta-feira (10), o público poderá conferir o suspense Amizade Maldita e o nacional Intervenção.

No entanto, os principais lançamentos foram adiados. Viúva Negra agora chegará por aqui em 29 de outubro e Mulher-Maravilha 1984 em 5 de novembro, quando as distribuidoras esperam que mais salas estejam abertas pelo país. Existe a possibilidade de essas datas serem alteradas novamente.

Segundo levantamento do movimento Juntos Pelo Cinema, além de Ananindeua, as salas localizadas em Açailândia (MA), Alfenas (MG), Altamira (PA), Belém (PA), Cascavel (PR), Caucaia (CE), Eusébio (CE), Fortaleza (CE), Guarapuava (PR), Itapetininga (SP), Manaus (AM), Maranguape (CE), Medianeira (PR), Parauapebas (PA), Pindamonhangaba (SP), Santa Isabel (SP), São Gonçalo (RJ), Sumaré (SP), Várzea Grande (MT) e Votuporanga (SP) foram reabertas.

No último sábado (5), a Prefeitura de São Paulo publicou as regras sanitárias que serão exigidas para os cinemas. Além do uso de máscaras e o espaçamento entre poltronas, as salas poderão funcionar pelo período de oito horas diárias. No entanto, a reabertura será realizada apenas quando a capital entrar na fase verde do Plano São Paulo de flexibilização. Atualmente, o município encontra-se na fase amarela.

