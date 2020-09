Conheça o passo a passo para quitar as SUAS dívidas no Serasa com até 50% de desconto

A Serasa lançou nova ação para ajudar os cidadãos a quitarem suas dívidas. Dessa vez, as dívidas podem ser quitadas pela metade do valor ou menos. A ação Serasa Limpa Nome foi criada em parceria com a Ativos S.A. e Recovery e tudo pode ser feito online, no site da campanha.

Como quitar dívidas na Serasa Limpa Nome?

Para participar da campanha, é necessário acessar o site da Serasa. Também é possível fazer o acesso pelo aplicativo. Em seguida, basta digitar o CPF e dados de cadastro. Os débitos também podem ser regularizados pelo WhatsApp, pelo número (11) 98870-7025.

No site ou aplicativo, as informações financeiras do consumidor serão mostradas. São mostradas dívidas, se houver. Para conferir as condições para quitação de cada débito, basta clicar para ser direcionado para uma nova página. Nessa nova página, serão mostradas as opções de renegociação de cada dívida.

Após escolher uma das opções, basta optar por pagamento à vista ou em parcelas e escolher a melhor data de vencimento. A própria plataforma da Serasa irá gerar um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida e com a data de vencimento de sua preferência.

O boleto pode ser pago no aplicativo de qualquer banco e também pode ser impresso e pago presencialmente em agências ou casas lotéricas.

Campanha

Nesta semana, o Serasa começou uma nova fase do programa Limpa Nome, etapa que vai ofertar condições especiais para os negativados renegociarem suas dívidas. A ação pode beneficiar 20 milhões de consumidores que estão com pendências financeiras.

Segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no início de setembro, nada menos que 26,7% das famílias brasileiras tinham contas em atraso em agosto, e 67,5% estavam endividadas.

A ação vai possibilitar que os negativados, em especial aqueles com débitos em lojas, bancos, empresas de telefonia e internet, renegociem suas dívidas com desconto de até 50%.

No entanto, vale destacar que o consumidor só poderá renegociar dívidas com empresas que aderiram ao projeto “Serasa Limpa Nome”, como, por exemplo, o Itaú, Claro, Banco de Brasil, Oi, Sky, Santander, Casas Bahia, Riachuelo, entre outras.