Conheça os lançamentos da Samsung na IFA 2020

A Samsung escolheu não participar da edição especial deste ano da IFA (sigla para Internationale Funkausstellung Berlin). Por ser uma das mais tradicionais e antigas feiras industriais do planeta (a primeira aconteceu em 1924), este ano ela foi restrita a fabricantes e convidados por conta da pandemia do novo coronavírus.

A fabricante sul-coreana “participou” fazendo, às vésperas da abertura da IFA 2020, um streaming de vídeo com seus lançamentos (campanha que ela chamou de Life Unstoppable, ou Vida Irrefreável) – não foi apenas o Galaxy Z Fold 2 que agitou o mercado.

Principais novidades

Galaxy A42 5G

O A42 deve ser a opção 5G mais barata da Samsung, dentro da estratégia da empresa de expandir a base de usuários da quinta geração de dados móveis: não há informações sobre preços.

Samsung/Divulgação

Galaxy Fit 2

A nova pulseira inteligente da Samsung para estatísticas de aptidão em atividades físicas (como corrida, ciclismo, circuitos etc) chega com a promessa de funcionamento de até 25 dias com uma única carga, a depender das configurações. Ela fornece dados de monitoramento como o de frequência cardíaca e calorias queimadas nos exercícios. Existem 70 opções de mostradores à escolha.

Samsung/Divulgação

Seu preço também não foi divulgado, mas podemos ter uma noção: o modelo anterior foi lançado a US$ 100 (no Brasil, chegou ao preço de R$ 699).

Terrace TV

Mesmo já tendo sido anunciada este ano, a TV projetada para ser à prova de intempéries (e, por isso, ideal para o jardim e varandas abertas) apareceu entre os lançamentos da campanha Life Unstoppable.

A Terrace é à prova d’água e tem película antirreflexo.Fonte: Samsung/Divulgação

Entre suas especificações, estão tela com revestimento antirreflexo ODED 4K com média de 2.000 nits de brilho e classificação à prova d’água IP55. A TV será lançada primeiramente na Europa (Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido e Suíça) em modelos de 55, 65 e 75 polegadas, a US$ 5 mil (R$ 26.800).

Premiere LSP9T

A Samsung apresentou o Premiere como o “primeiro projetor a laser certificado HDR10+ do mundo”. Segundo a fabricante, ele “apresenta um poderoso woofer integrado, som surround Acoustic Beam e lasers triplos de última geração que transmitem qualidade de imagem 4K”. Com dois modelos (para exibição de imagens de 120 e 130 polegadas), ele será lançado primeiramente em países europeus (Alemanha, Reino Unido, França, Suíça, Áustria, Holanda, Bélgica, Itália e Espanha).

Samsung/Divulgação

Monitor de jogos Odyssey G55

Foram três as novidades apresentadas na série Odyssey. O G9 e o G7 têm tela curva HDR10 + QLED de mil milímetros, tempo de resposta de um milímetro e taxa de atualização de 240 Hz. O lançamento mais esperado, porém, foi o do Odyssey G5, com tecnologia Flicker-Free que promete reduzir a fadiga ocular.