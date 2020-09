conheça os ‘managers’ da Premier League

A Premier League 2020/2021 começa no próximo sábado. E as áreas técnicas terão um absoluto domínio europeu, além de um ‘intruso’ da América do Sul, nenhum brasileiro e mais ‘managers’ estrangeiros do que ingleses.

A lista de técnicos não-ingleses é liderada pelas três equipes mais bem colocadas da temporada passada. O alemão Jurgen Klopp (Liverpool), o espanhol Pep Guardiola (Manchester City) e norueguês Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) levaram suas equipes ao top 3 em 2019/2020.

Eles ainda são acompanhados por Mikel Arteta (espanhol, Arsenal), Carlo Ancelotti (italiano, Everton), Brendan Rodgers (norte-irlandês, Leicester), Ralph Hasenhuttl (austríaco, Southampton), José Mourinho (português, Tottenham), Slaven Bilic (croata, West Bromwich Albion), David Moyes (escocês, West Ham), Nuno Espírito Santo (português, Wolverhampton) e Marcelo Bielsa (argentino, Leeds United).

O intruso e nenhum brasileiro

Bielsa, inclusive, é o ‘intruso’ entre os treinadores da liga: é o único nascido fora da Europa a comandar uma equipe da Premier League neste início de temporada.

O argentino de 53 anos está em seu terceiro ano no Leeds, que volta à elite do futebol inglês depois de 16 anos.

O Brasil não tem técnicos na primeira divisão inglesa. O último (e único) a ter uma passagem na Premier League foi Luiz Felipe Scolari, em 2008/2009, no Chelsea.

Felipão comandou a equipe de julho de 2008 a fevereiro de 2009. Foram 223 dias e 36 jogos somando todas as competições como técnico dos Blues, de acordo com dados do site Transfermarkt.

Na época, ele foi substituído pelo holandês Guus Hiddink.

O time inglês

A Premier League começa com oito técnicos ingleses, mesmo número de profissionais que iniciaram a competição na temporada passada.

São eles: Dean Smith (Aston Villa), Graham Potter (Brighton), Sean Dyche (Burnley), Frank Lampard (Chelsea), Roy Hodgson (Crystal Palace), Scott Parker (Fulham), Steve Bruce (Newcastle) e Chris Wilder (Sheffield United).

Desde 1992, na última temporada antes da criação da Premier League, que um técnico ‘da casa’ não vence a competição.

No ano em questão, Howard Wilkinson levou o Leeds United ao título da primeira divisão.

Dentre os treinadores citados, Frank Lampard tem, em teoria, mais chances que os outros: o Chelsea investiu pesado e contratou nomes como Thiago Silva, Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell e Hakim Ziyech para a nova temporada. Os Blues terminaram a última liga na quarta posição.