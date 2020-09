Console Wars: documentário sobre guerra entre Sega e Nintendo ganha trailer

Os gamers dos anos 90 se lembram muito bem da maior rivalidade da década: ter um Nintendo ou um Sega era muito mais do que uma questão de preferência, mas até de personalidade. Assim, eram comuns as discussões de qual era melhor, e isso chegará ao streaming através do documentário Console Wars, que irá estrear no dia 23 de setembro na plataforma CBS All Access.

O filme foi dirigido Blake J. Harris e Jonah Tulis e será o primeiro documentário do serviço de streaming – Harris também é o autor do livro A Guerra dos Consoles: Sega, Nintendo e a Batalha que Definiu uma Geração, lançado em 2014, que foi usado como base para a adaptação. A história mostra como a Sega, até então uma proeminente produtora de fliperamas, resolve investir no mercado de videogames domésticos e bater de frente com a Nintendo, que dominava o segmento.

A estreia do longa-metragem aconteceu no SXSW Film Festival, em março, e tem sido bastante aguardada pelos fãs. A produção executiva ficou a cargo de Seth Rogen e Evan Goldberg, que já participaram de diversos filmes juntos. Além do anúncio da estreia, a CBS ALL Access divulgou um novo trailer de Console Wars. Confira: