Contratada da CNN, Monalisa Perrone aparece em institucional da Globo

Contratada da CNN Brasil desde setembro do ano passado, a jornalista Monalisa Perrone surgiu em um novo institucional lançado pela Globo nesta terça-feira (2) e direcionado ao mercado publicitário.

No vídeo que reúne as atrações da emissora e também de outras plataformas do Grupo Globo, como os canais Globosat e o Globoplay, a apresentadora do Expresso CNN aparece na bancada do Hora 1 e é vista através de uma tela de celular, como referência às novas formas de assistir a Globo.

A aparição de Monalisa, provavelmente consequência de um deslize, chamou a atenção nas redes sociais, já que além de fazer parte de uma das emissoras concorrentes do Grupo, ela está há quase um ano fora da bancada do H1, hoje ocupada por Roberto Kovalick.

“Será um chamado? A campanha faz parte do movimento Vem Pra Globo…”, lembrou um internauta. “Roberto Kovalick foi ignorado”, observou outro. “A Globo está de portas abertas para a Monalisa Perrone, fica a fica”, avisou mais um.

Na peça publicitária, a Globo lembra ao mercado que é a maior produtora de audiovisual da América Latina, seja nas TVs aberta e fechada, seja no streaming. Ao longo de pouco mais de 3 minutos, o vídeo ainda destaca uma constelação de estrelas e alguns anunciantes.

Veja a partir do minuto 2’52: