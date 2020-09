Convenção confirma Dalmo Jr e Tiago Carnaúba candidatos em Piaçabuçu

Em convenção municipal realizada neste domingo (13), Dalmo Jr (PSB) e Tiago Carnaúba (PSDB) foram confirmados como candidatos a prefeito e vice para disputar a Prefeitura de Piaçabuçu. O evento foi realizado na quadra de esportes do Ginásio Marisa Leite e contou com os diretórios municipais do PROGRESSISTAS, PSB, e PSDB, partidos integrantes da Coligação ‘Unir para Reconstruir Piaçabuçu’, que também confirmaram os nomes de pré-candidatos à vereador pelo município.

Em tom de gratidão, Dalmo Jr, agradeceu ao povo de Piaçabuçu pela confiança dada em anos passados, quando assumiu por duas vezes os destinos do município. Em seu discurso, lembrou a sua trajetória política, quando motivado por seu pai, Dalmo Santana que sempre declarou o seu amor por Piaçabuçu e seu povo, reafirmando está mais preparado ainda para voltar à prefeitura para promover um governo para todos.

A Convenção Municipal contou com as presenças do Senador Rodrigo Cunha e deputada federal Thereza Nelma, ambos do PSDB, além da deputada Jó Pereira (MDB), que confirmaram apoio a Dalmo e Tiago em mais uma maratona eleitoral, destacando a parceria necessária para resgatar a autoestima do piaçabuçuense que vem sofrendo com a inoperância administrativa e perseguição política da atual administração municipal.

“Estou com Dalmo Jr porque sei do seu compromisso e amor pelo nosso município. Agradeço de coração a todos que acreditam e estão juntos conosco nesse projeto. O povo quer Dalmo Jr e Tiago Carnaúba para voltar a acreditar no desenvolvimento de nossa terra através do trabalho sério e comprometido”, declarou o candidato à vice.

A convenção que contou com significativo número de participantes, revelou o desejo de mudança do povo de Piaçabuçu. "O momento é de esperança, desprendimento e valorização das nossas raízes, pois faremos uma nova história junto com a juventude, os homens e as mulheres de bem, que juntamente conosco nutrem o sentimento de força e coragem, acreditando que é possível fazer um futuro melhor", enfatizou Dalmo Jr.