Coringa: Joaquin Phoenix recebeu proposta milionária para sequências

Vencedor do Oscar por Coringa, Joaquin Phoenix teria recebido uma proposta de US$ 50 milhões para protagonizar mais dois filmes do personagem. Ao menos, essas são as informações publicadas recentemente pelo tabloide britânico The Mirror.

Segundo as fontes do jornal, a Warner Bros. planeja lançar as sequências nos próximos quatro anos. Para isso seria feito um contrato de longo prazo com o ator e o diretor Todd Phillips para a realização dos novos longas do famoso vilão de Batman.

Coringa faturou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais.Fonte: IMDb/Divulgação

“A princípio, Joaquin pensou em Coringa como um filme independente, mas ele mudou o tom há pouco tempo”, destaca o jornal. “Ele pretende interpretar o personagem outra vez, apesar das polêmicas que surgiram durante o lançamento no ano passado”.

Em outro ponto da matéria publicada, foi afirmado que as negociações estão ocorrendo. Enquanto isso, os roteiros para as duas sequências estão sendo escritos, e Phoenix estaria bastante envolvido com o material.

Também há rumores de que as continuações possam ser uma antologia sobre o personagem. Inspirado nos quadrinhos, a origem do vilão seria recontada usando uma abordagem diferente e a presença do ator seria a única conexão entre as produções.

Joaquin Phoenix e o diretor Todd Phillips nos bastidores.Fonte: IMDb/Divulgação

A ideia certa para a continuação

Em diversas entrevistas, Todd Phillips descartou a possibilidade de uma sequência de Coringa. Segundo o diretor, ele e Joaquin Phoenix não estariam interessados em fazer um novo filme somente por conta do sucesso de bilheteria do anterior.

“Quando uma produção arrecada US$ 1 bilhão e custou US$ 60 milhões, a pressão para uma sequência aumenta”, disse Phillips em janeiro de 2020. “Eu e Joaquin ainda não decidimos sobre isso. Estamos abertos, mas teria que ser uma temática relevante como fizemos, abordando traumas de infância e tudo o que funcionou no primeiro”.

Qual é a sua opinião sobre uma possível continuação de Coringa? O que não pode faltar na próxima aparição do Palhaço do Crime nos cinemas?