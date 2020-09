Corinthians abre negociação para tentar contratar Cazares, do Atlético-MG, diz site

O Corinthians abriu conversas com o Atlético-MG para tentar contratar o meia Juan Cazares.

A informação é do site Meu Timão.

De acordo com o veículo, o clube paulista está negociando com os representantes do equatoriano, e no momento tenta chegar a denominadores comuns para viabilizar uma oferta.

Cazares tem contrato com o Galo até dezembro, mas o atleta está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, e busca uma saída de Belo Horizonte.

Cazares durante jogo entre Atlético-MG e Cerro Porteño, pela Libertadores Getty Images

De acordo com fonte próxima ao presidente corintiano Andrés Sanchez ouvida pelo Meu Timão, as conversas estão em curso.

“Estão oferecendo. Vamos ver. Do jeito que eles querem, não”, informou.

Vale lembrar que, além de acertar com o estafe de Cazares, o Corinthians também tem que satisfazer as condições do Atlético, que é dono dos direitos do atleta.

Recentemente, o Timão contratou o meia Otero, que também não vinha sendo usado por Sampaoli em Minas Gerais.

O venezuelano se entrosou rapidamente em São Paulo e tornou-se titular da equipe do Parque São Jorge.