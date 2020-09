Corinthians aposta na base, bate Bahia e respira no campeonato

O Corinthians recebeu o Bahia na Neo Química Arena e venceu por 3 a 2, nesta quarta-feira, abrindo a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo insano, Otero, Roni e Gil marcaram pelos mandantes; Nino Paraíba e Saldanha diminuíram.

O confronto foi muito movimentado e cheio de chances, com os donos da casa mudando drasticamente sua escalação e usando bastante as bolas paradas de Otero, que fez seu 1º gol pelo clube.

Do outro lado, os visitantes lutaram até o minuto final e não desistiram da partida, garantindo muita emoção.

A partida era um clássico ‘jogo de seis pontos’. Com a vitória, o Corinthians se afastou da zona de rebaixamento; já o Bahia pode entrar no Z4 dependendo os outros resultados da rodada.

Corinthians 3 x 2 Bahia

GOLS: COR: Otero, Roni e Gil BAH: Nino Paraíba e Saldanha

Otero comemora gol contra o Bahia Agência Corinthians

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Avelar e Pitón; Xavier, Roni (Gustavo Mosquito) e Araos (Ramiro); Everaldo (Léo Natel), Otero (Bruno Méndez) e Mateus Vital (Sidcley)

Técnico: Dyego Coelho

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Wanderson, Ernando e Juninho Capixaba; Ronaldo (Rossi), Gregore, Jadson e Rodriguinho (Marco Antônio); Élber (Clayson) e Gilberto (Saldanha)

Técnico: Mano Menezes

Corinthians diferente

Com a equipe criando muito pouco nos últimos jogos, Coelho mexeu na escalação e no desenho do time.

Já que Jô estava suspenso, o ataque jogou sem referência. A formação inicial teve Everaldo na esquerda, Otero na direita e Vital como falso 9, mas o trio revesava entre as funções.

As grandes surpresas, entretanto, foram os volantes da base: Xavier e Roni, titulares pela primeira vez. O primeiro, inclusive, muitas vezes jogava como líbero, distribuindo o jogo entre Gil e Avelar e liberando Fagner e Pitón, fazendo uma espécie de 3-4-3.

Outra mudança que chamou atenção foi a utilização de uma jogada ensaiada, que inclusive gerou o primeiro gol da equipe, em escanteio.

Primeiro tempo frenético

O duelo foi movimentado desde o início, com os visitantes começando melhor. Mas quem marcou primeiro foi o Corinthians. Após Fagner sinalizar jogada ensaiada e bater escanteio rasteiro fora da área, Otero dominou e bateu. A bola desviou em Gilberto e morreu no fundo do gol.

A resposta veio poucos minutos depois, com Cássio defendendo chute de Élber e, no rebote, Avelar salvando sobre a linha em batida de Gilberto. O Timão logo tentou o segundo, com o venezuelano aparecendo de novo, mas agora na ponta direita. Em um cruzamento perfeito, ele deixou Araos na cara do gol, mas a cabeçada foi para fora.

Então, aos 33, veio mais um gol. Roni, estreando no profissional, recebeu fora da área e soltou um pé, acertando lindo chute no canto direito de Douglas. Dois minutos depois, o Bahia diminuiu: Nino Paraíba aproveitou rebote e mandou uma bomba. A bola triscou em Xavier, bateu na trave e entrou.

Toma lá, dá cá

Voltando do intervalo, o Corinthians manteve sua postura ofensiva, buscando aumentar novamente a vantagem. Logo no começo, Otero arriscou uma falta de longe, botou muito veneno da bola e só parou em milagre do goleiro do Bahia. No escanteio gerado pelo chute, Fagner cruzou e Gil testou com força para estufar a rede.

O zagueiro ainda teve outra chance incrível aos 24, quando Otero bateu escanteio, a bola desviou no primeiro pau e o camisa 4 chegou dando um carrinho na pequena área, mas a força da bola fez ela ir por cima do gol.

Na frente no placar, o Corinthians recuou e foi punido. Aos 43, Gregore aproveitou cruzamento e tocou para trás, achando Saldanha livre na pequena área. 3 a 2.

Com esse gol, os visitantes foram com tudo para cima e pressionaram até os 51 do segundo tempo, mas o time da casa conseguiu segurar o placar.

Classificação

– Corinthians: 11º, com 12 pontos em 10 jogos

– Bahia: 16º, com 9 pontos em 10 jogos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana, pelo Brasileiro.

Quarta-feira, 23/09, 21h30*, Sport Recife x Corinthians

Sábado, 26/09, 19h*, Athletico-PR x Bahia

*horário de Brasília