Corinthians consegue efeito suspensivo, e Jô está liberado para atuar contra o Sport

O Corinthians tem uma boa notícia para o duelo da próxima quarta-feira (23), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube comunicou nesta sexta-feira que conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o efeito suspensivo para Jô, de modo que o atacante está liberado para enfrentar o adversário.

Jô durante treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O atacante foi punido em primeira instância com gancho de duas partidas e já cumpriu a primeira, na vitória por 3 a 2 contra o Bahia, na Neo Química Arena.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Jô foi enquadrado no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida), com pena de uma a três partidas, por conta de lance com o zagueiro do São Paulo Diego Costa, no clássico válido pelo Brasileirão.

Originalmente, o atacante havia sido denunciado pelo artigo 254-A (praticar agressão física), com pena de quatro a 12 jogos, mas o ato foi desclassificado.

Veja a nota divulgada pelo Corinthians:

O Departamento Jurídico do Sport Club Corinthians Paulista conseguiu efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) à punição do atacante Jô. O atleta, portanto, está liberado para atuar na próxima quarta-feira (23), às 21h30, na Ilha do Retiro, diante do Sport, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.