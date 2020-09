Corinthians demite técnico Tiago Nunes após derrota para o Palmeiras

O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes nesta sexta-feira, um dia após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O revés acabou sendo a gota d’água e custou o cargo do comandante, que recebeu a notícia de sua saída no início da noite desta sexta.

Com isso, Dyego Coelho comandará o elenco no duelo contra o Fluminense, neste domingo, pela 10ª rodada do Brasileirão.

A decisão da demissão foi tomada pela direção do clube alvinegro, já que o técnico havia declarado na última quinta-feira que tinha intenção de continuar.

Ao todo, Tiago Nunes fez 28 jogos pelo clube, com 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas.

O aproveitamento do comandante foi de 47,6% dos pontos.

O gaúcho foi anunciado pelo Corinthians em novembro de 2019, quando deixou o Athletico-PR.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No entanto, ele só assumiu o comando alvinegro no início de 2020, na Floria Cup, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

Nunes foi vice-campeão do último Campeonato Paulista, perdendo a final justamente para o Palmeiras.

Ele deixa o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro, com 9 pontos em 9 jogos.

LEIA A NOTA OFICIAL DO CORINTHIANS

A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.

O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

Para o jogo contra o Fluminense – domingo (13), às 16h, no Maracanã –, Dyego Coelho, treinador do sub-20, assume a equipe interinamente.