Corinthians e Cazares se acertam, e Atlético-MG dá negócio como fechado para economizar mais de R$ 2 milhões

O Corinthians já tem um acordo verbal para a contratação de Juan Cazares, do Atlético-MG. Agora, falta acertar a rescisão do equatoriano com o time mineiro, o que deverá ocorrer nesta segunda-feira (21), de acordo com Alexandre Mattos.

Em contato com o jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo!, o diretor-executivo de futebol confirmou que não haverá cobrança do clube mineiro pelo rompimento do contrato de forma antecipada.

Antes de anunciar a saída de Cazares, Mattos terá um encontro com o jogador para acertar o pagamento de salários e direitos de imagem atrasados – a dívida seria superior a R$ 1 milhão.

O Atlético-MG vai economizar mais de R$ 2 milhões com a saída do equatoriano, que recebe cerca de R$ 450 mil por mês e não era utilizado por Jorge Sampaoli.

Segundo Nicola, Cazares fechou com o Corinthians depois de recusar propostas do Al-Ittihad (comandado por Fábio Carille), da Arábia Saudita, e de um time da China e ainda teve uma sondagem do Santos.

Cazares durante jogo entre Atlético-MG e Cerro Porteño, pela Libertadores Getty Images

Recentemente, o clube paulista contratou o meia Otero, que também não vinha sendo usado por Sampaoli em Minas Gerais.