Corinthians recebe sinal positivo e fecha a contratação de Cazares

Juan Cazares será jogador do Corinthians. Nesta terça-feira, o clube paulista recebeu sinal positivo de Belo Horizonte e definiu a contratação do meia que estava no Atlético-MG.

Cazares durante jogo entre Atlético-MG e Colón, pela Copa Sul-Americana Getty Images

Ainda restam as últimas pendências para a definição do modelo do negócio, o que adiará um pouco mais o anúncio oficial. A última conversa entre as partes acontecerá entre a tarde desta terça e a manhã de quarta para que o jogador equatoriano seja, enfim, confirmado.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Cazares estava fora dos planos de Jorge Sampaoli no Atlético, mas ainda tem dinheiro a receber em seu último ano de contrato. O modelo do negócio com o Corinthians ainda está pendente: ou um empréstimo até o fim do vínculo com os mineiros; ou a rescisão antecipada.

Independentemente como seja feito esse acerto em Belo Horizonte, o Corinthians não vê mais risco de Cazares não reforçar o time agora comandado por Coelho na temporada.

Também nesta terça, outro estrangeiro ex-Atlético, Rómulo Otero, falou sobre a possibilidade de voltar a atuar com o amigo Cazares e foi só elogios ao agora reforço.

“A gente conversa sobre outras coisas, a gente não fala muito sobre se ele vai vir ou não. O que eu sei é o que aparece nas redes sociais, e não posso falar alguma coisa que não sei. Mas se ele vier, com certeza, vai ajudar demais, porque é um cara que joga muita bola”, disse.

Com 28 anos, Cazares vivia seus últimos meses de vínculo com o Atlético, com contrato até dezembro de 2020.

Desde 2016 no clube, ele somou 203 jogos, com 41 gols marcados.