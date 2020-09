Coronavírus implica em gravação da Escolinha do Professor Raimundo com celular

Por conta da pandemia de Covid-19, a Escolinha do Professor Raimundo será gravada de um maneira diferente: por meio do celular. De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, alguns episódios já foram rodados nas casas do próprio elenco, simulando aulas à distância.

O que surge de novidade é o estilo “filmagem caseira”, adotando outras técnicas de produção de conteúdo. O elenco realizou algumas cenas usando aparelhos celulares.

As gravações presenciais já tiveram reinício; porém, o elenco que segue à distância continua recebendo o figurino em casa e fazendo a própria caracterização.

Outra novidade que a produção da Globo encontrou foi a criação de podcasts da comédia para plataformas como o Gshow e apps de músicas e de programas online. Além da solução encontrada ser eficaz, pois zela pelo distanciamento social, o formato traz o retorno à origem, como era na rádio em 1952.

Assim sendo, o especial da Escolinha do Professor Raimundo que o Canal Viva pretendia exibir em maio, por conta de seu aniversário de 10 anos, está em produção. Tal qual os demais produtos da Globo, para TVs aberta e fechada, o humorístico contará com gravações remotas e protocolos de segurança no estúdio.

De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, 11 atores da Escolinha participam das sequências nos Estúdios Globo. Outros 14 dedicam-se aos trabalhos de casa; estes recebem o material necessário para a caracterização. O chroma key, recurso que sobrepõe imagens sobre um fundo verde ou azul, será usado, por exemplo, para ambientar a fazenda de Nerso da Capitinga (Gui Santana) ou a casa de Zé Bonitinho (Mateus Solano). A Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração está em cena desde 2015. O remake se deu em meio à investida do Canal Viva de reeditar formatos consagrados como Globo de Ouro e TV Mulher. E também com homenagem ao formato radiofônico que ganhou as tardes da TV brasileira em 1990, após anos como quadro dos programas noturnos de Chico Anysio; Bruno Mazzeo, aliás, revive o tipo defendido pelo pai.