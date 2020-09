Correspondente da CNN Brasil nos EUA pede demissão

A correspondente dos Estados Unidos para a CNN Brasil, Luiza Duarte, pediu demissão na última segunda-feira (31). Procurado, o canal de notícias confirmou a saída da jornalista, após cerca de nove meses no ar.

Com elogios à profissional, Américo Martins, vice-presidente da filial da emissora no Brasil, afirmou que Luiza Duarte dará início a um projeto pessoal, após pedir baixa da empresa. “A correspondente em Nova York, Luiza Duarte, está deixando a empresa a pedido. Ela vai se dedicar a escrever um livro sobre a sua longa experiência de correspondente na China e a outros projetos pessoais”, diz o comunicado assinado pelo executivo.

“Luiza é uma jornalista exemplar, com longa experiência em internacional, tendo participado de coberturas importantes em três continentes diferentes: Europa, Ásia e América do Norte. Agradeço muito a Luiza por todo o seu empenho e dedicação. E desejo toda a sorte do mundo, esperando poder contar com ela novamente no futuro”, finaliza a nota.

A chegada de Luiza foi anunciada na CNN, em dezembro passado. Repórter em Nova York, nos Estados Unidos, a jornalista já acumula uma experiência de 13 anos como correspondente internacional, seis deles na China, como correspondente do Grupo Globo.