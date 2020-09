Corujão de terça (15/9): Globo exibe filme Atividade Paranormal

A Globo exibe Atividade Paranormal – Dimensão Fantasma no Corujão desta terça (15), às 2h45 (horário de Brasília). Lançado em 2015, a trama mostra a família de Ryan Fleege (Chris J. Murray), recém-chegada em sua nova casa. Durante a mudança, eles encontram uma caixa com antigas fitas cassetes que escondem um perigo de outro mundo.

No quinto episódio da saga iniciada em 2007, Ryan e sua família acabaram de se mudar para uma nova residência. Ainda se acostumando com o local, eles encontram uma caixa com velhas fitas cassetes há muito não usadas.

Enquanto examina os objetos, o protagonista descobre que elas, de maneira inexplicável, se comunicam com o Além. O patriarca fica ainda mais interessado quando também encontra uma antiga câmera de vídeo, capaz de registrar eventos paranormais. Ele começa a se arrepender de seu interesse quando coisas estranhas passam a acontecer com sua família.

O elenco também conta com Brit Shaw, Ivy George, Dan Gill e Olivia Taylor Dudley. O filme marcou a estreia de Gregory Plotkin na direção de um longa-metragem.

Confira abaixo o trailer dublado de Atividade Paranormal – Dimensão Fantasma:

