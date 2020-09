Quatro meses após o fim do Big Brother Brasil 2020, Gabriela Prioli saiu em defesa de Rafa Kalimann, vice-campeã do reality, que foi cancelada por diversas vezes dentro do confinamento. A apresentadora da CNN Brasil disse ter ficado revoltada ao ver a ação de haters contra a blogueira. “Uma pessoa que se afirma dessa maneira é covarde”, enfatizou.

Gabriela e Rafa debateram sobre exposição nas redes sociais durante live no Tik Tok, nesta sexta-feira (11). A advogada criminalista, que assumiu ser novata no mundo dos influenciadores digitais, questionou como a amiga lidava com os haters.

“Gabi, eu participei de um reality. Então são torcidas contra torcidas. Mesmo que o reality tenha acabado, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada, as pessoas procuram algo para falar”, desabafou.

“Tenho bastante hater e não fico feliz. Me incomoda, sim. Não absorvo porque consegui trabalhar isso em mim, mas me incomoda, me dói, sim, porque sou ser humano. Ler dói e machuca. Mas vida que segue. Sigo com a vida, bloqueio ou apago, completou.

A contratada da Globo lamentou a existência de pessoas que sintam prazer em atacar virtualmente alguém com comentários odiosos. “Acho que, hoje, é a situação que eu sinto que a gente mais está regredindo [como ser humano]”, pontuou.

“Inventam muita coisa. Depois que eu saí do programa, eu falei: ‘Como é possível?’ Ao mesmo tempo que você quer falar para o mundo: ‘É mentira o que estão fazendo’, quando você fala está dando o que a pessoa quer”, analisou a ex-BBB.

“Depois que eu saí do programa, não me avisaram muito as coisas que tinham falado sobre mim. Mas, aos poucos, inevitavelmente, fui vendo isso acontecer”, relembrou.

Hater processada

Durante o reality da Globo, Rafa contou aos outros participantes sobre um aborto espontâneo que sofreu quando tinha 19 anos. Depois que fez essa revelação sobre sua vida pessoal, a influenciadora digital Ana Rosa Tanos publicou uma sequência de Stories no Instagram chamando Kalimann de “marmita de sertanejo” e dizendo que ela havia realizado três abortos.

Após o fim do BBB20, a empresária se deparou com essas polêmicas que aconteceram do lado de fora do confinamento e precisou tomar medidas rigorosas a respeito das falas de Ana. Decidiu processar a blogueira.

Ao desabafar sobre como foi encarar o ódio ao sair do reality, Rafa ganhou a defesa de Prioli, que pediu um minuto na transmissão ao vivo para opinar sobre a ação de haters.

“Fiquei muito puta. Quero dizer para você aqui que eu fiquei revoltada. Eu vou pontuar aqui que é uma irresponsabilidade fazer acusações tão sérias e tão insensíveis contra um ser humano que não tem a possibilidade de se defender, que está isolada, que não vai poder confrontar esse tipo de informação”, iniciou.

“Gostaria de dizer mais: é covarde. Uma pessoa que se afirma dessa maneira é covarde. Porque isso não se faz. Se você tem um problema, se você acha que a pessoa cometeu um erro, se você acha que as pessoas não deveriam admirá-la por essa questão, você fala quando a pessoa tem, pelo menos, a chance de pontuar. Desculpa, mas é que eu gosto muito de você e fiquei brava”, exclamou.

Rafa agradeceu o apoio da apresentadora e confirmou que partiu para a briga na Justiça. “Foi bem doloroso a minha saída [do BBB20]. Quando comecei a ver tudo: pontuaram a minha fé, minha missão [na África], meus relacionamentos que já tive. Pontuaram essa questão que eu sei do que você está falando e que foi muito triste. Inclusive, a gente está com um processo e tem muita coisa rolando”, declarou.

“Foram muitas coisas que eu falei: ‘Como é que as pessoas conseguiram criar coisas tão negativas em cima do nada?”, observou.

Veja trecho do bate-papo de Gabriela Prioli e Rafa Kalimann:

