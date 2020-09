Covid-19: Indonésia obriga cidadãos anti-máscara a cavarem túmulos

Apoiadores do movimento anti-máscaras tiveram que cavar túmulos para as vítimas de covid-19 na província de Java Oriental, na Indonésia, como punição por não usarem a proteção em locais públicos — o que se tornou obrigatória em abril com a criação de uma lei nacional.

Segundo o site The Jakarta Post, pelo menos oito pessoas foram punidas. “Há apenas três coveiros disponíveis no momento, então achei melhor colocar essas pessoas para trabalhar com eles”, afirmou o político local Suyono ao site Tribun News.

Casos se multiplicam

Pixabay/Reprodução

Em julho, a província teve que reforçar as medidas de proteção contra a covid-19, após notar um crescimento abrupto no número de casos. Na ocasião, uma pesquisa constatou que apenas 30% das pessoas utilizavam a proteção ao saírem de casa.

Até o momento, o país registrou mais de 222 mil casos e 8,8 mil mortes por covid-19. Somente neste domingo, 3,1 mil casos surgiram e 118 pessoas morreram devido à doença.

Donald Trump viola medidas

Ethan Miller via AFP/Reprodução

Ao contrário da Indonésia, os Estados Unidos decidiram não criar leis nacionais sobre o tema, deixando a regulamentação do uso de máscaras na mão de cada estado. Em Nevada, por exemplo, reuniões em locais fechados devem respeitar o limite de 50 participantes.

No entanto, essa regra foi violada pelo próprio presidente Donald Trump na noite deste domingo (13), durante um grande comício realizado na cidade de Henderson. Fotos do evento ainda mostram que muitos participantes estavam sem máscaras. Autoridades locais emitiram um comunicado informando que a empresa responsável pelo evento poderá ser multada em mais de US$ 500.