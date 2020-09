Covid-19: máscara nacional tem 99% de eficiência

A empresa nacional Elka, em colaboração com a startup de tecnologia Nanox, desenvolveu uma máscara com eficácia de até 99% contra o novo coronavírus. O anúncio do novo modelo, chamado de “Oto Mask”, foi feito logo no início do ano e teve sua eficiência comprovada no fim de agosto, por meio de testes da Universidade de São Paulo (USP).

A Oto Mask é feita de elastômero termoplástico e conta com a presença do NanoxClean, um aditivo antimicrobiano para polímeros com eficácia comprovada contra o coronavírus. O composto, à base de prata, desativa a estrutura e o metabolismo da membrana lipoproteica do vírus, o que impede sua reprodução. A máscara também possui reforço de sílica e é esterilizável com água e sabão devido ao seu corpo impermeável.

Oto Mask e seus filtros. (Fonte: Elka, Nanox / Divulgação)Fonte: Elka, Nanox / Divulgação

Para complementar a proteção, o equipamento também possui em suas laterais dois filtros da Fitesa — empresa internacional de nanotecidos com aplicação higiênica —, que possuem proteção contra poeira, aerossóis e microrganismos. Os filtros intercambiáveis ainda podem ser encontrados em duas variedades: o SMS, indicado para o uso cotidiano, e o PFF2 (também conhecido como N95), indicado apenas para profissionais da Saúde e de outras áreas de risco.

Com a eficácia comprovada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a Oto Mask está de acordo com as recomendações da ANVISA contra a covid-19 e já se encontra à venda. No site da empresa, a máscara é vendida por R$ 39,99, enquanto os conjuntos de filtros com 20 unidades variam entre R$ 14,99 para o SMS e R$ 19,99 para o PFF2.