Covid: Novo decreto manterá Maceió na fase azul e interior do estado na amarela

Anúncio deve ser feito pelo governo nesta sexta-feira; escolas vão permanecer fechadas até o final de setembro

O governador Renan Filho (MDB) disse, em entrevista à rádio Difusora, nesta quinta-feira (10), que não vai avançar Maceió para a fase verde do Distanciamento Social Controlado. Do mesmo modo, todo o interior do estado deverá permanecer na fase amarela até o final do mês de setembro.

“A gente ainda não vai mudar pra fase verde neste momento. Maceió teve redução de morte, mas como estamos na fase azul, com boa parcela das atividades não essenciais funcionando, ainda não é hora de mudar. Vamos aguardar até o final de setembro a evolução da pandemia localmente, nacionalmente e internacionalmente, pra gente ver o comportamento, já que há um refluxo em alguns países do mundo”.

As escolas devem permanecer fechadas, ainda sem previsão de retorno. “Países como Itália e Alemanha reabriram as escolas e tiveram dificuldades. Vamos verificar o que haverá em outros estados do Brasil que estão agindo de maneira mais arrojada no momento. Eu acho que não é prudente agir arrojadamente, querer tratar a pandemia como se ela tivesse ido porque ela não foi ainda”, afirmou Renan.

Nesta sexta-feira (10), o governador concederá entrevista coletiva para informar os próximos passos do decreto estadual. O horário ainda não foi informado. “Vamos manter a capital na fase azul e o interior na fase amarela e aguardar mais uns dias. Devo fazer um comunicado ao estado amanhã, dessa avaliação que a Saúde levou os últimos dois dias discutindo”, finalizou.

Por: Gazetaweb.com