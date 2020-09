Cozinheiro da ‘boca suja’, Gordon Ramsay se reinventa com culinária selvagem · .

Chef da “boca suja” famoso por maltratar cozinheiros no reality show Hell’s Kitchen com muitos xingamentos e palavrões, Gordon Ramsay agora se reinventa em um programa de culinária selvagem, em que busca uma jornada mais “zen”. Nesta quarta-feira (9), o britânico estreia a segunda temporada de Sabores Extremos no Brasil pelo canal NatGeo, da TV paga.

Após anos construindo sua reputação de carrasco na televisão devido à apresentação de realities como Kitchen Nightmares (2014-2017), o Pesadelo na Cozinha original, que lhe renderam até acusações de assédio moral na Justiça na vida real, Ramsay tenta montar uma imagem mais calma na atração que mistura destinos paradisíacos e comidas exóticas.

Em Sabores Extremos, o chef nascido na Escócia se submete a experiências nada convencionais para seus padrões, de rituais indígenas a “caçar a própria comida”. Ele topa tudo, da maneira mais educada possível. O programa ainda explora, na segunda temporada, países como Tasmânia, África do Sul, Indonésia, Índia e Guiana.

Se o mandam pular de um helicóptero direto no mar, Ramsay pula. Se é para abrir portões para a motorista que irá levá-lo a um campo de temperos, ele se torna o porteiro mais solícito. De fato, um personagem nada semelhante ao jurado carrasco do MasterChef.

“Nesta temporada, exploramos sete novas regiões, cada uma com histórias e costumes culinários totalmente diferentes. Temos a oportunidade de aprender com os habitantes locais e ouvir suas histórias, o que nos dá uma experiência e uma compreensão muito mais profunda do mundo que nos rodeia”, adianta o chef em nota enviada à imprensa.

Com a forma característica de programas do National Geographic, o loiro narra suas aventuras no meio da mata, dentro d’água e até entre mosquitos selvagens, enquanto é guiado por especialistas locais. Tudo para alcançar a famigerada excelência na culinária que ele tanto cita.

Diferentemente das competições entre cozinheiros amadores e profissionais que apresenta, neste programa Ramsay é que passa a ser avaliado por nativos da terra visitada após preparar um banquete com todas as matérias-primas que ele mesmo colheu no estilo Dora, a Aventureira.

Com conectividade, os telespectadores poderão escanear um QR code na tela da TV durante a exibição de cada episódio para ser direcionado à receita integral feita pelo chef. O único problema vai ser encontrar os ingredientes, já que certos frutos do mar não são comercializados em qualquer mercado brasileiro.

A segunda temporada de Sabores Extremos com Gordon Ramsay é uma produção do Studio Ramsay para o NatGeo e estreia nesta quarta (8), às 22h30. Confira um teaser do programa:

