Crash Bandicoot 4: It’s About Time terá multiplayer coop e competitivo

Segundo uma publicação já apagada pelo site IGN Espanha, Crash Bandicoot 4: It’s About Time terá, pela primeira vez na franquia canônica, modos multiplayer cooperativo e competitivo em rede local. O multijogador irá suportar de 2 a 4 jogadores, tendo, até o momento, Crash, Coco, Fake Crash e Fake Coco disponíveis como heróis selecionáveis.

Um dos modos multiplayer será o Checkpoint Race, onde jogadores disputarão corridas de ida e volta tentando alcançar mais rapidamente diversos checkpoints durante a trajetória. Para cada competidor, será possível acompanhar o projeto de seu adversário, já que uma silhueta de cada corredor irá aparecer constantemente mostrando como está o posicionamento em relação aos outros corredores.

(Fonte: Activision/Reprodução)Fonte: Meu PS4

O Crate Combo é uma disputa de destruição de caixas em que o objetivo é quebrar o máximo de caixotes possível em uma sequência rápida de combos. Caso o jogador consiga destruí-las rapidamente, a pontuação irá aumentar gradativamente, indo de 1 a 32 pontos por caixa.

Em Pass N. Play, o sistema competitivo dá lugar a um modo cooperativo, colocando os jogadores para progredir em equipe nas fases principais da história de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Assim, poderão escolher o modo normal ou com as fases invertidas, seguindo apenas a regra de que após um certo período de jogo, o controle deverá ser passado ao amigo para que ele continue a jogatina.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time será lançado em 2 de outubro para PlayStation 4 e Xbox One.