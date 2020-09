Apresentadora do novo programa da Band, Encantadores de Pets, que estreia no próximo sábado (19), Jacqueline Sato reclama da falta de representatividade asiática na TV brasileira. “Cresci sem referência de mulheres amarelas ocupando estes espaços, da TV, do cinema, das revistas, e até da publicidade”, declarou a ex-atriz da Globo.

Jacqueline ressaltou que entende o peso de apresentar um programa na TV aberta. “Isso é mais um passo em direção ao avanço da representatividade no nosso país. De certa forma, sou uma das poucas representantes de todo um grupo étnico racial que desde sempre se viu sub-representado, e às vezes, não pertencente ao próprio país onde nasceu”, avaliou em entrevista ao jornal Extra.

“Penso que, com o meu trabalho, de alguma forma, eu posso ajudar a trazer esta sensação de pertencimento de pessoas brasileiras amarelas. Cresci sem referência de mulheres amarelas ocupando estes espaços”, completou a nova funcionária da emissora.

No Encantadores de Pets, Sato, que é tutora de três cachorros, cinco gatos, três calopsitas e um papagaio, acompanhará a rotina do mexicano Cesar Millan e do norte-americano Jackson Galaxy, especialistas em comportamento de cães e gatos, respectivamente.

Como uma espécie de Super Nanny dos animais, eles vão ajudar na reeducação de pets agressivos e com maus hábitos, além de ajudarem os tutores a conviverem em harmonia com seus bichos de estimação.

“Sempre amei animais, desde que me entendo por gente. Sempre tive bichinhos de estimação, de diversos tipos ao longo da vida. Gato, cachorro, passarinho, peixe, tartaruga… E sou muito grata aos meus pais por isso”, contou a atriz, cuja última novela foi Orgulho e Paixão (2018), na Globo.

“Todo sábado estarei na companhia de um animal que está aguardando para ser adotado. Com isso, consigo dar visibilidade a eles, às ONGs e às associações de proteção animal, ajudando que mais bichinhos encontrem um lar responsável. Só isso já é maravilhoso”, finalizou a titular da nova atração.

